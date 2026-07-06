ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Роналду проти Іспанії та скандальний матч США: де і коли дивитися битви за чвертьфінал на ЧС-2026

19:17 06.07.2026 Пн
2 хв
Розклад трансляцій та головні інтриги матчів 1/8 фіналу Мундіалю 6 та 7 липня
aimg Андрій Костенко
Роналду проти Іспанії та скандальний матч США: де і коли дивитися битви за чвертьфінал на ЧС-2026 Для Кріша – кожний матч, як останній (фото: x.com/selecaoportugal)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Чемпіонат світу-2026 з футболу перетнув екватор другої стадії плей-офф. У понеділок, 6 липня, та в ніч проти вівторка, 7 липня, визначаться ще два учасники чвертьфінального раунду.

Де і коли дивитися матчі – підкаже РБК-Україна.

Хто грає на ЧС сьогодні

Вболівальників чекає велике іберійське дербі: Португалія – Іспанія. А також зустріч господарів турніру збірної США проти міцної Бельгії. Останній матч додатково підігрітий гучним політичним скандалом навколо рішення ФІФА під тиском Дональда Трампа.

Португалія – Іспанія

6 липня, 22:00, Арлінгтон, "AT&T Стедіум"

Першими на поле у Техасі вийдуть географічні сусіди. Португальці пробилися до 1/8 фіналу не без везіння. У попередньому раунді проти Хорватії команду Кріштіану Роналду врятував лише скасований на останніх хвилинах гол через мінімальний офсайд у суперників.

Читайте також: Кінець епохи: Неймар у сльозах оголосив про відхід із збірної Бразилії

Іспанія, натомість, підтверджує статус одного з головних фаворитів Мундіалю. Підопічні Луїса де ла Фуенте впевнено розібралися з Австрією (3:0) в 1/16 фіналу. Головна зброя "Червоної фурії" зараз – оборона. Іспанці залишаються єдиною командою на турнірі, яка досі не пропустили жодного м'яча.

Зазначимо, що португальці не перемагали Іспанію в основний час на великих турнірах з 2004 року.

Роналду проти Іспанії та скандальний матч США: де і коли дивитися битви за чвертьфінал на ЧС-2026

США – Бельгія

7 липня, 3:00, Сіетл, "Люмен Філд"

У нічному слоті зіграють господарі чемпіонату світла. Проте суто спортивне протистояння затьмарив "Трампгейт". ФІФА ухвалила безпрецедентне рішення скасувати червону картку лідера атаки США Фоларіна Балогуна після того, як Дональд Трамп особисто зателефонував Джанні Інфантіно.

Бельгійці розлючені – тренер Руді Гарсія назвав це "Днем дурня", тоді як керманич американців Маурісіо Почеттіно запевняє, що справедливість перемогла.

На полі ж очікується зіткнення стилів. Американці сповідують вертикальний і дуже швидкий футбол, забиваючи в дебютах зустрічей. Бельгія на цьому турнірі грає важко й повільно, але демонструє шалений характер. В 1/16 фіналу проти Сенегалу "Червоні дияволи" здійснили диво-камбек, забивши на 86-й та 89-й хвилинах, після чого вирвали перемогу в овертаймі.

Повернення помилуваного Балогуна підсилить США, але корупційний скандал навколо матчу може лише згуртувати ображену Бельгію.

Де дивитися матчі

Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Раніше ми розповіли про шість божевільних рекордів Мессіпісля трилера на ЧС-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Чемпіонат світу Збірна Іспанії Португалия Сполучені Штати Америки Криштиану Роналду
Новини
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Аналітика
Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України
Марія Волощукредактор РБК-Україна Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України