Роналду против Испании и скандальный матч США: где и когда смотреть битвы за четвертьфинал на ЧМ-2026

Чемпионат мира-2026 по футболу пересек экватор второй стадии плей-офф. В понедельник, 6 июля, и в ночь на вторник, 7 июля, определятся еще два участника четвертьфинального раунда.

Где и когда смотреть матчи – подскажет РБК-Украина .

Кто играет на ЧМ сегодня

Болельщиков ожидает большое иберийское дерби: Португалия – Испания. А также встреча хозяев турнира сборной США против крепкой Бельгии. Последний матч дополнительно подогрет громким политическим скандалом вокруг решения ФИФА под давлением Дональда Трампа.

Португалия – Испания

6 июля, 22:00, Арлингтон, "AT&T Стедиум"

Первыми на поле в Техасе выйдут географические соседи. Португальцы пробились в 1/8 финала не без везения. В предыдущем раунде против Хорватии команду Криштиану Роналду спас лишь упраздненный на последних минутах гол из-за минимального офсайда у соперников.

Испания подтверждает статус одного из главных фаворитов Мундиаля. Подопечные Луиса де ла Фуэнте уверенно разобрались с Австрией (3:0) в 1/16 финала. Главное оружие "Красной фурии" сейчас – оборона. Испанцы остаются единственной командой на турнире, которая до сих пор не пропустила ни одного мяча.

Португальцы не побеждали Испанию в основное время на крупных турнирах с 2004 года.

США – Бельгия

7 июля, 3:00, Сиэтл, "Люмен Филд"

В ночном слоте сыграют хозяева чемпионата. Однако чисто спортивное противостояние затмил "Трампгейт" . ФИФА приняла беспрецедентное решение отменить красную карточку лидера атаки США Фоларина Балогуна после того, как Дональд Трамп лично позвонил по телефону Джанни Инфантино.

Бельгийцы взбешены – тренер Руди Гарсия назвал это "Днем дурака", тогда как наставник американцев Маурисио Почеттино уверяет, что справедливость победила.

На поле же ожидается столкновение стилей. Американцы исповедуют вертикальный и очень быстрый футбол, забивая в дебютах встреч. Бельгия на этом турнире играет тяжело и медленно, но демонстрирует безумный характер. В 1/16 финала против Сенегала "Красные дьяволы" совершили чудо-камбек, забив на 86-й и 89-й минутах, после чего вырвали победу в овертайме.

Возвращение помилованного Балогуна усилит США, но коррупционный скандал вокруг матча может только сплотить обиженную Бельгию.

Где смотреть матчи

Прямая трансляция поединков в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.