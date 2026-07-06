Конец эпохи: Неймар в слезах объявил об уходе из сборной Бразилии

Главная звезда бразильцев Неймар после финального свистка в сенсационном матче против Норвегии расплакался прямо на поле, а затем в раздевалке ошеломил партнеров по команде заявлением об окончательном завершении карьеры в сборной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание GeGlobo.

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Для Неймара поражение от скандинавов оказалось не просто болезненным вылетом, а личной спортивной трагедией с мистическим подтекстом.

Свой последний матч в футболке сборной он провел на той же арене, где в далеком 2010 году впервые вышел защищать цвета Бразилии в товарищеской игре против США.

В разговоре с журналистами в микст-зоне форвард сдерживал эмоции, когда его занимали жена и сын.

"Я пытался, я действительно пытался сделать это снова и снова. Но все кончено. Моя история началась здесь, на этом поле стадиона "Мет-Лайф", и здесь она для меня завершилась. Больше попыток не будет", - сказал Неймар.

На своем прощальном чемпионате мира Неймар из-за формы и видения Карло Анчелотти появился на поле всего дважды, отыграв суммарно 37 минут.

Его последнее касание мяча за сборную стало результативным - на 90+10-й минуте он хладнокровно реализовал пенальти, который, правда, уже не спас Бразилию от вылета, а лишь сократил отставание после дубля Эрлинга Голанда.

Наследие без Кубка мира и синдром Тиаго Силвы

Несмотря на статус легенды, финал международной карьеры 10-го номера оставляет горький привкус. Бразилия официально заходит на свой самый длинный период без золота ЧМ в истории - к 2030 году отметка коснется в 28 лет без трофеев.

Сам Неймар повторил антирекорд Тиаго Силвы, став лишь вторым бразильцем в истории, который съездил на четыре мундиала (2014, 2018, 2022, 2026), но так и не поднял над головой главный кубок.

Единственным его трофеем на уровне первой сборной остался Кубок конфедераций-2013, поскольку золото Олимпиады-2016 выигрывалось в составе команды U-23.

Цифры, которые навсегда впишут Неймара в историю

Хотя главная мечта осталась нереализованной, по статистическим показателям Неймар уходит из сборной совершенно большим:

130 матчей, 80 голов и 59 ассистов - по системе "гол+пас" ему нет равных в летописях бразильского футбола.

- по системе "гол+пас" ему нет равных в летописях бразильского футбола. Он уверенно удерживает звание лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии , еще осенью 2023 сдвинув с трона самого Пеле (77 голов).

, еще осенью 2023 сдвинув с трона самого Пеле (77 голов). На этом турнире Неймар успел отыграть свой 15 матч на чемпионатах мира, благодаря чему обошел Пеле по количеству игр на Мундиалях (национальный рекорд держит Кафу с 20 поединками).

Пока 34-летний вингер, чей ценник на Transfermarkt упал до скромных 8 миллионов евро, будет фокусироваться на выступлениях за "Сантос", а сборная Норвегии готовится к своему первому историческому четвертьфиналу.