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"Все, что я сделал...": Трамп откровенно рассказал о своем звонке главе ФИФА

21:00 06.07.2026 Пн
2 мин
Президент США впервые прокомментировал скандал об отмене дисквалификации лидера сборной
aimg Андрей Костенко
"Все, что я сделал...": Трамп откровенно рассказал о своем звонке главе ФИФА Дональд Трамп разбирается в футболе (фото: Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что лично просил главу ФИФА Джанни Инфантино пересмотреть решение о дисквалификации главного бомбардира американской сборной Фоларина Балогуна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Просьба без приказов

Напомним, что нападающий сборной США Фоларин Балугун заработал удаление в матче против Боснии и Герцеговины и должен был автоматически пропустить встречу 1/8 финала с Бельгией. Однако после непубличных переговоров ФИФА беспрецедентно заменила реальное наказание "условной дисквалификацией" на 12 месяцев.

Трамп заверил журналистов, что его звонок Инфантино не являлся политическим давлением или прямым приказом. Президент США лишь призвал еще раз внимательно пересмотреть спорный эпизод.

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"Все, что я сделал – это попросил о пересмотре, поскольку не считал, что там вообще было нарушение правил. Я не говорил Инфантино, что именно делать. Я просто считаю, что это были два выдающихся спортсмена, которые столкнулись и просто запутались друг в друге", - заявил Трамп.

По словам Трампа, футбольные чиновники "приняли правильное решение", вернув игрока в обойму, ведь в противном случае весь Мундиаль был бы испорчен.

Последствия для матча с Бельгией

Несмотря на попытки Белого дома и ФИФА отрицать прямое влияние власти на вердикт, в лагере будущего соперника американцев – сборной Бельгии – решение вызвало волну негодования. Аннулирование красной карточки уже успели окрестить "Трампгейтом", что серьезно подогрело градус вокруг ночного поединка.

Благодаря отмене наказания лучший форвард США сможет выйти на поле с первых минут. Напомним, матч между США и Бельгией состоится уже в ближайшую ночь, 7 июля, в 3:00 по киевскому времени.

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