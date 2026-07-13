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Кто действительно помиловал звезду США: всплыли шокирующие детали тайной амнистии FIFA

12:46 13.07.2026 Пн
2 мин
Обнародованы кулуарные подробности отмены дисквалификации Фоларина Балогуна
aimg Андрей Костенко
Кто действительно помиловал звезду США: всплыли шокирующие детали тайной амнистии FIFA Фоларин Балогун (фото: x.com/USMNT)
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Дело вокруг внезапного прощения нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026 года приобрело совершенно новый оборот. Появились закрытые подробности, как именно оформлялась скандальная амнистия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Кто настоящий виновник

Как выяснилось, решение о замене автоматической дисквалификации 25-летнего форварда на условный срок принималось не просто с нарушением духа игры, а в условиях полной секретности.

Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммед аль-Камали подписал документ единолично. Вместо стандартной процедуры рассмотрения дела коллегиальным органом чиновник вообще не созвал заседания и не проводил никаких консультаций.

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Это спровоцировало волну возмущения внутри футбольного сообщества, ведь в состав дисциплинарного комитета входят 18 специалистов, и остальных 17 членов структуры просто поставили перед фактом, полностью вычеркнув из процесса обсуждения.

Кто действительно помиловал звезду США: всплыли шокирующие детали тайной амнистии FIFA

Мохаммед аль-Камали и Джанни Инфантино (фото: ФИФА)

Двойные стандарты по сравнению с Англией

Тайное спасение Балогуна после его удаления в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины выглядит еще более вопиющим на фоне другого похожего инцидента на турнире. Обнародованные факты указывают на прямое применение политики двойных стандартов футбольными властями:

Наказание для США: Форварду Балогуну за жесткий фол автоматический бан на один матч мгновенно заменили годом испытательного срока, что позволило ему сыграть против Бельгии в 1/8 финала (где американцы все равно проиграли 1:4).

Наказание для Англии: Защитник Джарелл Кванса за аналогичное грубое нарушение в поединке против Мексики получил максимально строгое взыскание – двухматчевую дисквалификацию без попыток смягчения или кулуарных компромиссов.

Именно несоответствие решений и полная закрытость действий главы комитета стали причиной жесткой критики. Журналисты попытались получить прямые ответы от самого Мохаммеда аль-Камали во время матча Аргентина – Швейцария.

Ему задавали вопрос об игнорировании мнений коллег и различной трактовке эпизодов для Квансы и Балогуна. Однако функционер из ОАЭ проигнорировал медиа, не произнес ни слова и наспех покинул место происшествия без комментариев.

Ранее мы писали, что УЕФА жестко атаковал ФИФА после уступки Трампу и готовит свержение Инфантино.

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