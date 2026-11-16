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Футбол 16 ноября 2026 · 22:30

Экс-тренер Ярмолюка возглавил "Кристалл Пелас" и будет спасать клуб от вылета

Томас Франк вернулся к работе в АПЛ и попытается поднять новую команду с последнего места в чемпионате
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Экс-тренер Ярмолюка возглавил "Кристалл Пелас" и будет спасать клуб от вылета
Томас Франк находился без работы в последние полгода (Фото: CPFC)

"Кристалл Пелас" официально назначил Томаса Франко новым главным тренером. Бывший наставник "Брентфорда" и "Тоттенгема", под руководством которого выступал украинский полузащитник Егор Ярмолюк, сменил Пьера Сажа.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Кристалл Пелас".

Франк подписал контракт с "Кристалл Пелас"

Лондонский клуб объявил о назначении Томаса Франко на должность главного тренера. Соглашение с датским специалистом будет действовать до лета 2029 года.

Он заменил Пьера Сажа, покинувшего команду после неудачного старта сезона. В тренерский штаб Франко войдут ассистент Пэдди Маккарти и тренер вратарей Энди Квай, с которым датчанин ранее работал в "Брентфорде".

Председатель правления "Кристалл Пелас" Стив Периш поздравил нового наставника и отметил его опыт в создании конкурентоспособных команд и развитии футболистов.

Сам Франк назвал назначение большой честью и заверил, что будет прилагать максимум усилий, чтобы помочь игрокам и всему персоналу клуба.

Возвращение после неудачного периода в "Тоттенгеме"

Для 53-летнего специалиста это первая работа после увольнения из "Тоттенгема" в феврале 2026 года. Франк возглавлял команду менее восьми месяцев, но не смог достичь ожидаемых результатов.

До этого датчанин имел значительно более успешный период в "Брентфорде", где работал с октября 2018-го по 2025-й год. Под его руководством команда вышла в Премьер-лигу в 2021 году, закрепилась в элите английского футбола и заняла девятое место в сезоне-2022/23.

Именно во время работы Франка в "Брентфорде" за команду выступал украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

Летом кандидатуру датского тренера уже рассматривали в "Кристалл Пелас", когда клуб искал замену Оливеру Гласнеру. Однако тогда лондонцы остановили выбор на Пьере Саже.

"Кристалл Пелас" находится на последнем месте АПЛ

Франк принимает команду в сложной ситуации. После десяти туров чемпионата Англии "орлы" имеют семь очков и занимают последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы. На счету лондонцев две победы, одна ничья и семь поражений.

Команда проиграла четыре последних матча АПЛ подряд. В частности, в предыдущем туре "Кристалл Пелас" уступил дома "Ливерпулю" со счетом 1:3.

Одна из главных проблем лондонцев – игра в обороне. Они пропустили уже 24 мяча - больше всего среди всех команд чемпионата. Также "орлы" позволили соперникам нанести 189 ударов по своим воротам.

В то же время, турнирное положение оставляет Франку возможность быстро исправить ситуацию. Отставание от 17-го места, гарантирующее сохранение прописки в АПЛ, составляет всего два очка.

Дебют Франко состоится в матче с прямым конкурентом

Первым испытанием для нового наставника станет выездной поединок против "Ковентри Сити" в рамках 11-го тура АПЛ.

Соперник занимает 17-е место и имеет девять очков. Итак, победа позволит "Кристалл Пелас" набрать столько же баллов и напрямую приблизиться к выходу из зоны вылета.

Ранее мы сообщали, что текущий наставник "Тоттенгема" получил престижное признание в АПЛ.

Теги: Футбол Чемпионат Англии
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