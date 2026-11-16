"Крістал Пелас" офіційно призначив Томаса Франка новим головним тренером. Колишній наставник "Брентфорда" та "Тоттенгема", під керівництвом якого виступав український півзахисник Єгор Ярмолюк, змінив П'єра Сажа.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт ФК "Крістал Пелас" .

Франк підписав контракт із "Крістал Пелас"

Лондонський клуб оголосив про призначення Томаса Франка на посаду головного тренера. Угода з данським фахівцем діятиме до літа 2029-го року.

Він замінив П'єра Сажа, який залишив команду після невдалого старту сезону. До тренерського штабу Франка увійдуть асистент Педді Маккарті та тренер воротарів Енді Квай, з яким данець раніше працював у "Брентфорді".

Голова правління "Крістал Пелас" Стів Періш привітав нового наставника та відзначив його досвід у створенні конкурентоспроможних команд і розвитку футболістів.

Сам Франк назвав призначення великою честю та запевнив, що докладатиме максимум зусиль, аби допомогти гравцям і всьому персоналу клубу.

Повернення після невдалого періоду в "Тоттенгемі"

Для 53-річного фахівця це перша робота після звільнення з "Тоттенгема" в лютому 2026-го року. Франк очолював команду менш ніж вісім місяців, але не зміг досягти очікуваних результатів.

До цього данець мав значно успішніший період у "Брентфорді", де працював із жовтня 2018-го до 2025-го року. Під його керівництвом команда вийшла до Прем'єр-ліги у 2021-му році, закріпилася в еліті англійського футболу та посіла дев'яте місце в сезоні-2022/23.

Саме під час роботи Франка в "Брентфорді" за команду виступав український півзахисник Єгор Ярмолюк.

Влітку кандидатуру данського тренера вже розглядали в "Крістал Пелас", коли клуб шукав заміну Оліверу Гласнеру. Однак тоді лондонці зупинили вибір на П'єрі Сажі.

"Крістал Пелас" перебуває на останньому місці АПЛ

Франк приймає команду в складній ситуації. Після десяти турів чемпіонату Англії "орли" мають сім очок і посідають останню, 20-ту сходинку турнірної таблиці. На рахунку лондонців дві перемоги, одна нічия та сім поразок.

Команда програла чотири останні матчі АПЛ поспіль. Зокрема, у попередньому турі "Крістал Пелас" поступився вдома "Ліверпулю" з рахунком 1:3.

Одна з головних проблем лондонців - гра в обороні. Вони пропустили вже 24 м'ячі - найбільше серед усіх команд чемпіонату. Також "орли" дозволили суперникам завдати 189 ударів по своїх воротах.

Водночас турнірне становище залишає Франку можливість швидко виправити ситуацію. Відставання від 17-го місця, яке гарантує збереження прописки в АПЛ, становить лише два очки.

Дебют Франка відбудеться в матчі з прямим конкурентом

Першим випробуванням для нового наставника стане виїзний поєдинок проти "Ковентрі Сіті" в межах 11-го туру АПЛ.

Суперник наразі посідає 17-те місце та має дев'ять очок. Отже, перемога дозволить "Крістал Пелас" набрати стільки ж балів і безпосередньо наблизитися до виходу із зони вильоту.