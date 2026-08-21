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Футбол 21 августа 2026 · 11:21

Экс-игрока клуба УПЛ объявили в розыск в Беларуси: в чем причина

Футболист в Украине выступал за "Колос"
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Экс-игрока клуба УПЛ объявили в розыск в Беларуси: в чем причина
Николай Золотов (фото: ФК "Колос")

Николай Золотов, игравший в Украине за "Колос" с 2021 по 2023 годы, фигурирует в розыске белорусского МВД. 7 июля 31-летний игрок был включен в так называемый "черный список".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на белорусское издание by.tribuna.com .

Почему Золотов оказался в розыске

По данным белорусского медиа, кандидатуру Золотова в "черный список" внес лично министр спорта Сергей Ковальчук. По информации источников Sport RBC.UA, причиной внесения игрока в такой список стало одно из его интервью, в котором он высказался в поддержку Украины.

Вероятно, речь идет об интервью Золотова "Зеркалу" в августе 2022 года, в котором он подчеркнул, что верит в ВСУ и победу Украины в войне с российским агрессором.

"Нам очень комфортно в Украине. Да, есть воздушные тревоги, они напрягают, но к этому можно привыкнуть. Все равно не так страшно, как было месяц после начала войны. Я уверен в ВСУ, Зеленском — все будет хорошо", – сказал тогда Золотов.

Где сейчас играет Золотов

Интересно, что футболист играет в Молдове за футбольный клуб "Зимбру", которым руководит украинец Андрей Семенчук. После "Колоса" Золотов выступал за французскую "Бастию" и казахстанский "Елимай".

Парадокс ситуации состоит в том, что в 2024 году Золотов играл в Беларуси за клуб "Макслайн" уже после интервью, в котором он высказался в поддержку Украины. В июле прошлого года защитник присоединился к составу "Зимбру".

Тем временем ФК "Харьков" опубликовал заявление о бегстве своего футболиста в Россию.

Теги: Колос Футбол
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