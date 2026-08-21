Ексгравця клубу УПЛ оголосили в розшук в Білорусі: в чому причина

Ніколай Золотов, який в Україні грав за "Колос" з 2021 по 2023 роки, фігурує у розшуку білоруського МВС. 7 липня 31-річний гравець був включений до так званого "чорного списку".
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на білоруське видання by.tribuna.com.
За даними білоруського медіа, кандидатуру Золотова до "чорного списку" вніс особисто міністр спорту Сергій Ковальчук. За інформацією джерел Sport RBC.UA, причиною внесення гравця до такого переліку стало одне з його інтерв'ю, у якому він висловився на підтримку України.
Ймовірно, мова йде про інтерв'ю Золотова виданню "Зеркало" у серпні 2022 року, у якому він наголосив, що вірить в ЗСУ та перемогу України у війні із російським агресором.
"Нам дуже комфортно в Україні. Так, є повітряні тривоги, вони напружують, але до цього можна звикнути. Все одно не так страшно, як було місяць після початку війни. Я впевнений у ЗСУ, Зеленському — все буде гаразд", – сказав тоді Золотов.
Цікаво, що наразі футболіст грає у Молдові за футбольний клуб "Зімбру", яким керує українець Андрій Семенчук. Після "Колосу" Золотов виступав за французьку "Бастію" та казахстанський "Єлімай".
Парадокс ситуації полягає у тому, що в 2024 році Золотов грав у Білорусі за клуб "Макслайн", вже після інтерв'ю, у якому він висловився на підтримку України. У липні минулого року захисник долучився до складу "Зімбру".
Тим часом ФК "Харків" оприлюднив заяву щодо втечі свого футболіста до Росії.