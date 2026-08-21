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Футбол 21 серпня 2026 · 11:21

Ексгравця клубу УПЛ оголосили в розшук в Білорусі: в чому причина

Футболіст в Україні виступав за "Колос"
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Ексгравця клубу УПЛ оголосили в розшук в Білорусі: в чому причина
Ніколай Золотов (фото: ФК "Колос")

Ніколай Золотов, який в Україні грав за "Колос" з 2021 по 2023 роки, фігурує у розшуку білоруського МВС. 7 липня 31-річний гравець був включений до так званого "чорного списку".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на білоруське видання by.tribuna.com.

Чому Золотов опинився у розшуку

За даними білоруського медіа, кандидатуру Золотова до "чорного списку" вніс особисто міністр спорту Сергій Ковальчук. За інформацією джерел Sport RBC.UA, причиною внесення гравця до такого переліку стало одне з його інтерв'ю, у якому він висловився на підтримку України.

Ймовірно, мова йде про інтерв'ю Золотова виданню "Зеркало" у серпні 2022 року, у якому він наголосив, що вірить в ЗСУ та перемогу України у війні із російським агресором.

"Нам дуже комфортно в Україні. Так, є повітряні тривоги, вони напружують, але до цього можна звикнути. Все одно не так страшно, як було місяць після початку війни. Я впевнений у ЗСУ, Зеленському — все буде гаразд", – сказав тоді Золотов.

Де зараз грає Золотов

Цікаво, що наразі футболіст грає у Молдові за футбольний клуб "Зімбру", яким керує українець Андрій Семенчук. Після "Колосу" Золотов виступав за французьку "Бастію" та казахстанський "Єлімай".

Парадокс ситуації полягає у тому, що в 2024 році Золотов грав у Білорусі за клуб "Макслайн", вже після інтерв'ю, у якому він висловився на підтримку України. У липні минулого року захисник долучився до складу "Зімбру".

Тим часом ФК "Харків" оприлюднив заяву щодо втечі свого футболіста до Росії.

Теги: Колос Футбол
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