Клуб УПЛ зробив заяву про втечу футболіста у Росію

Футбольний клуб "Харків" виступив з офіційною заявою, щодо свого футболіста Олексія Сидорова. Гравець, який покинув Україну під приводом сімейних проблем, планує працевлаштуватися у країні-агресорці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт харківського клубу .

Запит через ФІФА та реакція клубу

Наприкінці липня 2025 року нападник Олексій Сидоров самовільно покинув розташування ФК "Харків" та виїхав за кордон, посилаючись на сімейні обставини. Попри чинний контракт, розрахований до 30 червня 2028 року, футболіст проігнорував багаторазові заклики керівництва повернутися та виконати свої зобов'язання.

"18 серпня 2026 року футбольний клуб "Харків" отримав інформацію про надходження в системі FIFA TMS запиту від російського футбольного союзу щодо видачі міжнародного трансферного сертифіката на футболіста Олексія Сидорова для його реєстрації за російський клуб RVСhellendzh у статусі аматора", - повідомила прес-служба клубу.

У своїй офіційній заяві ФК "Харків" категорично засудив дії гравця та повідомив про готовність захищати свої права:

"Футбольний клуб "Харків" категорично засуджує такі дії Сидорова та залишає за собою можливість захищати свої права та законні інтереси у встановленому законодавством України, регламентними нормами УАФ і ФІФА порядку".

Що відомо про Олексія Сидорова

25-річний уродженець Макіївки. Ігрове амплуа – нападник. На юнацькому рівні виступав за "Азовсталь" (Маріуполь), "Шахтар" (Донецьк), "Металіст" (Харків) та "Металург" (Запоріжжя).

У дорослому футболі був гравцем запорізького "Металурга" та "Металіста 1925", у оренді від якого другу частину сезону-2024/25 провів у ковалівському "Колосі". Всього в УПЛ провів 34 матчі (25 за "Металіст 1925" та 9 – за "Колос"), у яких відзначився чотирма голами (по 2 – за "Колос" і "Металіст 1925").

Має чинний контракт з ФК "Харків", розрахований до 30 червня 2028 року.

Викликався до збірної України U-18.