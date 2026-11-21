Киевское "Динамо" и ФК "Харьков" договорились о смене хозяев в своих очных матчах чемпионата Украины. Соответствующее решение приняла Дирекция Украинской Премьер-лиги после инициативы харьковского клуба, поддержанной столичными футболистами.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Украинской Премьер-лиги .

"Динамо" примет ФК "Харьков" в 15-м туре

В рамках договоренности команды сменились местами проведения домашних поединков. Теперь в матче 15-го тура номинальным хозяином будет киевское "Динамо". Встреча состоится на стадионе имени Валерия Лобановского.

В 30-м туре ФК "Харьков" будет принимать столичный клуб на арене "Левого берега".

Инициатором смены календаря выступил харьковский клуб. "Динамо" согласилось с предложением, после чего Дирекция УПЛ утвердила соответствующее решение.

Турнирное положение команд

На момент принятия решения "Динамо" провело 11 матчей, в которых набрало 23 очка, и занимает третье место в турнирной таблице.

ФК "Харьков" сыграл девять поединков и имеет 21 зачетный балл, располагаясь на четвертой позиции – сразу за киевлянами.