Київське "Динамо" та ФК "Харків" домовилися про зміну господарів у своїх очних матчах чемпіонату України. Відповідне рішення ухвалила Дирекція Української Прем'єр-ліги після ініціативи харківського клубу, яку підтримали столичні футболісти.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт Української Прем'єр-ліги .

"Динамо" прийме ФК "Харків" у 15-му турі

У межах домовленості команди помінялися місцями проведення домашніх поєдинків. Тепер у матчі 15-го туру номінальним господарем буде київське "Динамо". Зустріч відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Натомість у 30-му турі ФК "Харків" прийматиме столичний клуб на арені "Лівого берега".

Ініціатором зміни календаря виступив харківський клуб. "Динамо" погодилося на пропозицію, після чого Дирекція УПЛ затвердила відповідне рішення.

Турнірне становище команд

На момент ухвалення рішення "Динамо" провело 11 матчів, у яких набрало 23 очки, та посідає третє місце в турнірній таблиці.

ФК "Харків" зіграв дев'ять поєдинків і має 21 заліковий бал, розташовуючись на четвертій позиції - одразу за киянами.