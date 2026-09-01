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Футбол 01 сентября 2026 · 20:08

"Динамо" узнало соперника в Юношеской лиге УЕФА: результаты жеребьевки Пути чемпионов

Киевляне начнут выступления против шотландского гранда
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Динамо" узнало соперника в Юношеской лиге УЕФА: результаты жеребьевки Пути чемпионов
Юношеская команда будет отстаивать честь "Динамо" в Европе (фото: ФК "Динамо")
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В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА сезона-2026/27. Своего первого оппонента на евроарене узнала юношеская команда киевского "Динамо".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Британский барьер для киевлян

Несмотря на статус вице-чемпиона Украины, "Динамо" U-19 попало в Путь чемпионов из-за того, что донецкий "Шахтер" будет соревноваться в основном этапе турнира. Высокий рейтинг страны позволил киевлянам пропустить первый раунд и начать выступления сразу со второго этапа квалификации.

Соперником "бело-синих" на этой стадии станет шотландский "Рейнджерс". Первый поединок пройдет 28 октября и будет для динамовцев условно домашним, а ответный матч состоится 4 ноября в Глазго.

&quot;Динамо&quot; узнало соперника в Юношеской лиге УЕФА: результаты жеребьевки Пути чемпионов

Потенциальные соперники и последующая сетка

В случае успешного преодоления шотландского барьера, в третьем раунде "Динамо" сыграет против лучшей команды в противостоянии между нидерландским "АЗ Алкмар" и турецким "Гезтепе".

Матчи третьего раунда запланированы на 25 ноября и 9 декабря. Победители этой стадии получат путевки в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, где встретятся с представителями Пути Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, кто будет тренировать "Динамо" в матче против ЛНЗ.

Теги: Футбол УЕФА Динамо
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