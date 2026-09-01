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Футбол 01 вересня 2026 · 20:08

"Динамо" дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА: результати жеребкування Шляху чемпіонів

Кияни розпочнуть виступи проти шотландського гранда
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Динамо" дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА: результати жеребкування Шляху чемпіонів
Юнацька команда відстоюватиме честь "Динамо" в Європі (фото: ФК "Динамо")
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У швейцарському Ньйоні відбулася процедура жеребкування Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА сезону-2026/27. Свого першого опонента на євроарені дізналася юнацька команда київського "Динамо".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Британський бар'єр для киян

Попри статус віце-чемпіона України, "Динамо" U-19 потрапило до Шляху чемпіонів через те, що донецький "Шахтар" змагатиметься в основному етапі турніру. Високий рейтинг країни дозволив киянам пропустити перший раунд і розпочати виступи одразу з другого етапу кваліфікації.

Суперником "біло-синіх" на цій стадії стане шотландський "Рейнджерс". Перший поєдинок пройде 28 жовтня і буде для динамівців умовно домашнім, а матч-відповідь відбудеться 4 листопада в Глазго.

&quot;Динамо&quot; дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА: результати жеребкування Шляху чемпіонів

Потенційні суперники та подальший сітка

У разі успішного подолання шотландського бар'єра, у третьому раунді "Динамо" зіграє проти кращої команди у протистоянні між нідерландським "АЗ Алкмар" та турецьким "Гезтепе".

Матчі третього раунду заплановані на 25 листопада та 9 грудня. Переможці цієї стадії здобудуть путівки до 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА, де зустрінуться з представниками Шляху Ліги чемпіонів.

Раніше стало відомо, хто тренуватиме "Динамо" в матчі проти ЛНЗ.

Теги: Футбол УЕФА Динамо
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