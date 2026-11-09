Бунт фанатов в Нидерландах: разъяренные ультрас заперли собственную команду на стадионе

Поединок 13-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Нидерландов (Ээрсте Дивизи) между "Витессом" (Арнем) и "Де Граафсхапом" (Дутинхэм) завершился еще до начала. Встреча в Арнеме была официально отменена за час до стартового свистка из-за беспрецедентного протеста фанатов гостей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN Nederland .

Причины протеста ультрас

Причиной срыва матча стал жесткий конфликт вокруг квот на билеты. Сначала организаторы матча в Арнеме сократили количество мест для гостевых болельщиков с 800 до 500. После того как ультрас отказались принимать такие условия, накануне игры было принято решение вообще закрыть гостевой сектор.

В ответ на это болельщики "Де Графсхапа" устроили акцию протеста возле домашней арены клуба в Дутинхеме. Они заблокировали ворота парковки цепью и сделали невозможным выезд командного автобуса на матч. Тысячи зрителей, уже собравшихся на трибунах стадиона в Арнеме, так и не дождались начала принципиального дерби.

Что будет с сорванным матчем

Королевский футбольный союз Нидерландов и дисциплинарные органы резко осудили действия протестующих.

"Недопустимо, что матч "Витесс" – "Де Графсхап" не может состояться. Болельщики делают футбол невозможным – это абсолютно неприемлемо. Своими действиями они вредят собственному клубу, своей команде и спорту", – говорится в официальном заявлении Королевского футбольного союза Нидерландов.

Ситуацию оперативно передали на рассмотрение Совета лиги, который примет решение о возможных санкциях и новой дате проведения матча. Руководство "Де Графсхапа" выразило шок из-за инцидента и пообещало отдельно дать правовую оценку произошедшему.

На момент отмены поединка обе команды находились в нижней половине турнирной таблицы Эерсте Дивизи после 13 сыгранных туров: