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Футбол 09 листопада 2026 · 17:16

Бунт фанатів у Нідерландах: розлючені ультрас замкнули власну команду на стадіоні

Уболівальники радикально відповіли на заборону відвідати принципове дербі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Бунт фанатів у Нідерландах: розлючені ультрас замкнули власну команду на стадіоні
Стадіон клубу "Де Граафсхап" (фото: x.com/DeGraafschap)

Поєдинок 13-го туру другого за силою дивізіону чемпіонату Нідерландів (Еерсте Дивізі) між "Вітессом" (Арнем) та "Де Граафсхапом" (Дутінхем) завершився ще до свого початку. Зустріч в Арнемі була офіційно скасована за годину до стартового свистка через безпрецедентний протест фанатів гостей.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ESPN Nederland.

Причини протесту ультрас

Причиною зриву матчу став жорсткий конфлікт навколо квиткових квот. Спочатку організатори матчу в Арнемі скоротили кількість місць для гостьових фанатів із 800 до 500. Після того, як ультрас відмовилися приймати такі умови, напередодні гри ухвалили рішення взагалі закрити гостьовий сектор.

У відповідь на це вболівальники "Де Граафсхапа" влаштували акцію протесту біля домашньої арени клубу в Дутінхемі. Вони заблокували ворота парковки ланцюгом та унеможливили виїзд командного автобуса на гру. Тисячі глядачів, які вже зібралися на трибунах стадіону в Арнемі, так і не дочекалися старту принципового дербі.

Що буде із зірваним матчем

Королівська футбольна асоціація та дисциплінарні органи різко засудили дії протестувальників.

"Неприпустимо, що матч "Вітесс" – "Де Граафсхап" не може відбутися. Вболівальники роблять футбол неможливим – це абсолютно неприйнятно. Роблячи це, вони шкодять своєму клубу, своїй команді, спорту", – йдеться в офіційній заяві Королівської футбольної асоціації Нідерландів.

Ситуацію оперативно передали на розгляд Ради ліги, яка ухвалить рішення щодо можливих санкцій та нової дати проведення матчу. Керівництво "Де Граафсхапа" висловило шок через інцидент і пообіцяло надати окрему правову оцінку подіям.

На момент скасування поєдинку обидві команди йшли у нижній половині турнірної таблиці Еерсте Дивізі після 13 зіграних турів:

  • "Вітесс" посідав 9-те місце, маючи в активі 18 очок.
  • "Де Граафсхап" перебував на 15-й позиції з 15 заліковими пунктами.

Раніше зірка УПЛ пригадав, як потрапив у скандал у європейському клубі.

Теги: Футбол
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