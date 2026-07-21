BETKING стал стратегическим партнером Украинской Премьер-Лиги

Украинская Премьер-Лига и лицензированный букмекер BETKING объявили о начале стратегического партнерства, рассчитанного на два сезона.

В рамках сотрудничества стороны реализуют совместные маркетинговые, медийные и социальные проекты, направленные на развитие украинского клубного футбола и создание новых форматов взаимодействия с болельщиками.

Партнерство предусматривает запуск ряда новых инициатив, среди которых — создание официальной линейки Мерч УПЛ и BETKING, награды "Игрок тура" от BETKING , а также социальной инициативы "Играй ответственно", призванной популяризировать культуру ответственного отношения к игре.

Стороны планируют развивать цифровые проекты, специальные активации для болельщиков, современный футбольный контент и интерактивные форматы взаимодействия с аудиторией.

Директор BETKING Павел Журило (фото: УПЛ)

Директор BETKING Павел Журило отметил, что партнерство является логическим продолжением долгосрочной стратегии бренда по поддержке украинского спорта.

"Для BETKING партнерство с Украинской Премьер-Лигой – это еще один важный шаг в реализации нашей долгосрочной стратегии поддержки украинского спорта. Мы стараемся быть не просто партнером, а активным участником развития чемпионата.

Вместе с УПЛ мы будем работать над созданием новых форматов взаимодействия с болельщиками, запуском современных цифровых проектов, развитием совместного мерча и внедрением инициатив, которые сделают украинский футбол еще более интересным и близким к своей аудитории.

Запуск награды "Игрок тура", новые маркетинговые проекты и инициатива "Играй ответственно" — это только первые шаги нашей совместной работы. Мы убеждены, что вместе сможем создать новые стандарты партнерства между бизнесом и профессиональным спортом", – отметил Павел Журило.

Президент Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий отметил, что сотрудничество открывает новые возможности для развития чемпионата.

"Мы начинаем сотрудничество, которое сфокусировано на развитии медийного контента и улучшении взаимодействия с аудиторией. В рамках партнерства мы планируем реализовать ряд проектов: от запуска официального мерча до социальной инициативы "Играй ответственно". Рассчитываем, что эти маркетинговые шаги помогут привлечь новую аудиторию и усилить внимание на матчи УПЛ", — отметил Евгений Дикий.

В течение двух сезонов УПЛ и BETKING реализуют комплексную программу совместных активностей, включающую медийные проекты, интеграцию в матчах чемпионата, цифровые форматы взаимодействия с болельщиками и специальные маркетинговые инициативы.

Входящее в состав King Group партнерство УПЛ и BETKING призвано усилить позиции украинского клубного футбола, создать новые точки взаимодействия с болельщиками и способствовать дальнейшему развитию Украинской Премьер-Лиги как одного из главных спортивных продуктов страны.