rbc.ua
UA | RU
Вторник, 21 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол BETKING стал стратегическим партнером Украинской Премьер-Лиги
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 21 июля 2026 · 17:30

BETKING стал стратегическим партнером Украинской Премьер-Лиги

Чемпионат Украины по футболу получил нового партнера
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
BETKING стал стратегическим партнером Украинской Премьер-Лиги

Украинская Премьер-Лига и лицензированный букмекер BETKING объявили о начале стратегического партнерства, рассчитанного на два сезона.

В рамках сотрудничества стороны реализуют совместные маркетинговые, медийные и социальные проекты, направленные на развитие украинского клубного футбола и создание новых форматов взаимодействия с болельщиками.

Партнерство предусматривает запуск ряда новых инициатив, среди которых — создание официальной линейки Мерч УПЛ и BETKING, награды "Игрок тура" от BETKING , а также социальной инициативы "Играй ответственно", призванной популяризировать культуру ответственного отношения к игре.

Стороны планируют развивать цифровые проекты, специальные активации для болельщиков, современный футбольный контент и интерактивные форматы взаимодействия с аудиторией.

BETKING стал стратегическим партнером Украинской Премьер-ЛигиДиректор BETKING Павел Журило (фото: УПЛ)

Директор BETKING Павел Журило отметил, что партнерство является логическим продолжением долгосрочной стратегии бренда по поддержке украинского спорта.

"Для BETKING партнерство с Украинской Премьер-Лигой – это еще один важный шаг в реализации нашей долгосрочной стратегии поддержки украинского спорта. Мы стараемся быть не просто партнером, а активным участником развития чемпионата.

Вместе с УПЛ мы будем работать над созданием новых форматов взаимодействия с болельщиками, запуском современных цифровых проектов, развитием совместного мерча и внедрением инициатив, которые сделают украинский футбол еще более интересным и близким к своей аудитории.

Запуск награды "Игрок тура", новые маркетинговые проекты и инициатива "Играй ответственно" — это только первые шаги нашей совместной работы. Мы убеждены, что вместе сможем создать новые стандарты партнерства между бизнесом и профессиональным спортом", – отметил Павел Журило.

BETKING стал стратегическим партнером Украинской Премьер-Лиги

Президент Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий отметил, что сотрудничество открывает новые возможности для развития чемпионата.

"Мы начинаем сотрудничество, которое сфокусировано на развитии медийного контента и улучшении взаимодействия с аудиторией. В рамках партнерства мы планируем реализовать ряд проектов: от запуска официального мерча до социальной инициативы "Играй ответственно". Рассчитываем, что эти маркетинговые шаги помогут привлечь новую аудиторию и усилить внимание на матчи УПЛ", — отметил Евгений Дикий.

В течение двух сезонов УПЛ и BETKING реализуют комплексную программу совместных активностей, включающую медийные проекты, интеграцию в матчах чемпионата, цифровые форматы взаимодействия с болельщиками и специальные маркетинговые инициативы.

Входящее в состав King Group партнерство УПЛ и BETKING призвано усилить позиции украинского клубного футбола, создать новые точки взаимодействия с болельщиками и способствовать дальнейшему развитию Украинской Премьер-Лиги как одного из главных спортивных продуктов страны.

Справка о BETKING

BETKING — лицензированный букмекер, входящий в King Group и осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством Украины. BETKING предлагает широкий спектр услуг в сфере спортивного беттинга и онлайн развлечений, сосредоточиваясь на инновационности, прозрачности и принципах ответственной игры.

BETKING активно способствует развитию спорта в Украине: поддерживает профессиональные команды, реализует партнерские проекты и внедряет инициативы, ориентированные на болельщиков и спортивное сообщество.

ООО «Слотс Ю.Эй»: Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 25.03.2026 (Решение ДАУ ПлейСити № 82-Р от 25.03.2026) и 15.09.2023 (Решение 30382) а также букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024) изданы сроком на 5 лет.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ

Теги: УПЛ Футбол
Главные матчи
Лига Европы 23 июля 20:00
Динамо - : - ПАОК
Лига конференций 23 июля 21:00
Полесье - : - Копенгаген
Лига конференций 23 июля 21:30
ЛНЗ - : - Гент
Главные новости
Дебют в ММА, вызов Тищенко, "ласт денс" Усика: интервью с Жаном Беленюком Дебют в ММА, вызов Тищенко, "ласт денс" Усика: интервью с Жаном Беленюком "Динамо" получило усиление перед матчем с ПАОК "Динамо" получило усиление перед матчем с ПАОК Легендарный тренер отказал сборной Италии: детали переговоров Легендарный тренер отказал сборной Италии: детали переговоров
Мнения
Максим Гайовий
Сушкин и Грищук будут легитимны в национальной сборной Украины Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Кирилл Круторогов
После такого чемпионата мира нужен перерыв от футбола Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Вадим Шевякин
Почему Испания заслуженно выиграла чемпионат мира по футболу Вадим Шевякин Спортивный комментатор, журналист, футбольный эксперт
Михаил Метревели
Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ" Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер