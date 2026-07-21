BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги

Українська Прем'єр-Ліга та ліцензований букмекер BETKING оголосили про початок стратегічного партнерства, розрахованого на два сезони.

У межах співпраці сторони реалізують спільні маркетингові, медійні та соціальні проєкти, спрямовані на розвиток українського клубного футболу та створення нових форматів взаємодії з уболівальниками.

Партнерство передбачає запуск низки нових ініціатив, серед яких — створення офіційної лінійки мерчу УПЛ та BETKING, нагороди "Гравець туру" від BETKING, а також соціальної ініціативи "Грай відповідально", покликаної популяризувати культуру відповідального ставлення до гри.

Крім того, сторони планують розвивати цифрові проєкти, спеціальні активації для вболівальників, сучасний футбольний контент та інтерактивні формати взаємодії з аудиторією.

Директор BETKING Павло Журило (фото: УПЛ)

Директор BETKING Павло Журило зазначив, що партнерство є логічним продовженням довгострокової стратегії бренду щодо підтримки українського спорту.

"Для BETKING партнерство з Українською Прем'єр-Лігою — це ще один важливий крок у реалізації нашої довгострокової стратегії підтримки українського спорту. Ми прагнемо бути не просто партнером, а активним учасником розвитку чемпіонату.

Разом з УПЛ ми працюватимемо над створенням нових форматів взаємодії з уболівальниками, запуском сучасних цифрових проєктів, розвитком спільного мерчу та впровадженням ініціатив, які зроблять український футбол ще цікавішим і ближчим до своєї аудиторії.

Запуск нагороди "Гравець туру", нові маркетингові проєкти та ініціатива "Грай відповідально" — це лише перші кроки нашої спільної роботи. Ми переконані, що разом зможемо створити нові стандарти партнерства між бізнесом і професійним спортом", — зазначив Павло Журило.

Президент Української Прем'єр-Ліги Євген Дикий наголосив, що співпраця відкриває нові можливості для розвитку чемпіонату.

"Ми розпочинаємо співпрацю, яка сфокусована на розвитку медійного контенту та покращенні взаємодії з аудиторією. У межах партнерства ми плануємо реалізувати низку проєктів: від запуску офіційного мерчу до соціальної ініціативи "Грай відповідально". Розраховуємо, що ці маркетингові кроки допоможуть залучити нову аудиторію та посилити увагу до матчів УПЛ", — зазначив Євген Дикий.

Протягом двох сезонів УПЛ та BETKING реалізують комплексну програму спільних активностей, що охоплюватиме медійні проєкти, інтеграції у матчах чемпіонату, цифрові формати взаємодії з уболівальниками та спеціальні маркетингові ініціативи.

Партнерство УПЛ та BETKING, що входить до складу King Group, покликане посилити позиції українського клубного футболу, створити нові точки взаємодії з уболівальниками та сприяти подальшому розвитку Української Прем'єр-Ліги як одного з головних спортивних продуктів країни.