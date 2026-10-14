Ахметов получил орден от Шевченко: за что наградили президента "Шахтера"

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов получил особое признание от Украинской ассоциации футбола. Награду ему лично вручил Андрей Шевченко по случаю знаковой даты в истории клуба.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УАФ .

За что Ахметова наградили орденом

Орден "Легенда футбола" является высшей наградой Украинской ассоциации футбола. Церемония вручения состоялась в Лондоне накануне матча общего этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и греческим АЕКом.

В УАФ отметили огромный вклад Ахметова в превращение донецкого клуба в постоянного участника еврокубков и современную футбольную институцию.

"30 лет во главе клуба – это пример беспрецедентной преданности футболу. Благодаря инвестициям Рината Ахметова, системному подходу и страсти к игре "Шахтер" вышел на высочайший европейский уровень. Орден "Легенда футбола" – это знак уважения и благодарности от футбольного сообщества Украины за 30 лет работы, побед и любви к футболу", – отметил президент УАФ Андрей Шевченко.

Достижения "Шахтера" за 30 лет

Ринат Ахметов возглавил "Шахтер" в 1996 году. За время его руководства донецкая команда стала одной из самых титулованных в истории независимой Украины, завоевав в общей сложности 40 трофеев.

Главные достижения клуба под руководством Ахметова:

Чемпионат Украины: 16 золотых медалей

Кубок Украины: 14 трофеев

Суперкубок Украины: 9 побед

Международная арена: завоевание Кубка УЕФА в 2009 году

Несмотря на сложные условия и вызовы войны, клуб продолжает готовить молодых украинских футболистов и достойно представлять Украину в международных соревнованиях.