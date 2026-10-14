Ахметов отримав орден від Шевченка: за що нагородили президента "Шахтаря"

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов отримав особливе визнання від Української асоціації футболу. Нагороду йому особисто вручив Андрій Шевченко з нагоди знакової дати в історії клубу.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Орден "Легенда футболу" є найвищою відзнакою Української асоціації футболу. Церемонія вручення відбулася у Лондоні напередодні матчу основного етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" та грецьким АЕКом.
В УАФ відзначили колосальний внесок Ахметова у перетворення донецького клубу на постійного учасника єврокубків і сучасну футбольну інституцію.
"30 років на чолі клубу – це приклад безпрецедентної відданості футболу. Завдяки інвестиціям Ріната Ахметова, системному підходу та пристрасті до гри "Шахтар" вийшов на найвищий європейський рівень. Орден "Легенда футболу" – це знак поваги та вдячності від футбольної спільноти України за 30 років роботи, перемог та любові до футболу", – зазначив президент УАФ Андрій Шевченко.
Рінат Ахметов очолив "Шахтар" у 1996 році. За час його керівництва донецька команда стала однією з найтитулованіших в історії незалежної України, здобувши загалом 40 трофеїв.
Головні досягнення клубу під керівництвом Ахметова:
Попри складні умови та виклики війни, клуб продовжує готувати молодих українських вихованців та гідно представляє Україну в міжнародних змаганнях.
Також ми писали, що Рінат Ахметов отримав особливу нагороду від УЄФА.