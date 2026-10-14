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Футбол 14 жовтня 2026 · 23:27

Ахметов отримав орден від Шевченка: за що нагородили президента "Шахтаря"

Президент УАФ особисто вручив власнику донецького клубу найвищу нагороду асоціації
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ахметов отримав орден від Шевченка: за що нагородили президента "Шахтаря"
Рінат Ахметов та Андрій Шевченко (фото: УАФ)
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Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов отримав особливе визнання від Української асоціації футболу. Нагороду йому особисто вручив Андрій Шевченко з нагоди знакової дати в історії клубу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УАФ.

За що Ахметова нагородили орденом

Орден "Легенда футболу" є найвищою відзнакою Української асоціації футболу. Церемонія вручення відбулася у Лондоні напередодні матчу основного етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" та грецьким АЕКом.

В УАФ відзначили колосальний внесок Ахметова у перетворення донецького клубу на постійного учасника єврокубків і сучасну футбольну інституцію.

"30 років на чолі клубу – це приклад безпрецедентної відданості футболу. Завдяки інвестиціям Ріната Ахметова, системному підходу та пристрасті до гри "Шахтар" вийшов на найвищий європейський рівень. Орден "Легенда футболу" – це знак поваги та вдячності від футбольної спільноти України за 30 років роботи, перемог та любові до футболу", – зазначив президент УАФ Андрій Шевченко.

Здобутки "Шахтаря" за 30 років

Рінат Ахметов очолив "Шахтар" у 1996 році. За час його керівництва донецька команда стала однією з найтитулованіших в історії незалежної України, здобувши загалом 40 трофеїв.

Головні досягнення клубу під керівництвом Ахметова:

  • Чемпіонат України: 16 золотих медалей
  • Кубок України: 14 трофеїв
  • Суперкубок України: 9 перемог
  • Міжнародна арена: завоювання Кубка УЄФА 2009 року

Попри складні умови та виклики війни, клуб продовжує готувати молодих українських вихованців та гідно представляє Україну в міжнародних змаганнях.

Також ми писали, що Рінат Ахметов отримав особливу нагороду від УЄФА.

Теги: Футбол Шахтар Рінат Ахметов Андрій Шевченко
Головні матчі
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Шахтар - : - АЕК
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Рома - : - Реал
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Манчестер Сіті - : - ПСЖ
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