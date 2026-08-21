Жесткий ультиматум: промоутер Джошуа выкатил список условий для боя с Фьюри

Долгожданный супербой в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри может состояться 20 ноября. Однако промоутерская компания Matchroom Boxing во главе с Эдди Хирном подготовила список строгих требований к саудовским организаторам.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание BoxingScene .

Условия Хирна и противостояние с Zuffa Boxing

По данным источника, Matchroom Boxing передаст официальное приложение к соглашению саудовской развлекательной компании Sela. Главным условием промоутера является категорический отказ от привлечения новой компании Zuffa Boxing (которая возглавляется президентом UFC Дэйном Уайтом вместе с Турки Аль-Шейхом) к промоушне этого мероприятия.

Таким образом, компромиссным выбором для поединка должна остаться непосредственно Sela. Кроме стандартных пунктов о билетах, безопасности и логистике, Matchroom требует выплатить Энтони Джошуа остаток его гонорара за нокаут Кристиана Пренги во втором раунде поединка, состоявшемся 25 июля в Саудовской Аравии.

Параллельно Matchroom ставит перед Sela финансовые вопросы по другим видам спорта и прошлым вечерам бокса. В частности, речь идет о немедленной выплате всех средств, задолженных Matchroom за будущие турниры по дартсу и снукеру.

Также в перечень вошла выплата международных промоутерских комиссий и депозитов за World Series of Darts и 167 событий Riyadh Season и полное закрытие долгов за предыдущие боксерские вечера.

Потенциальный андеркард вечера бокса в Нью-Йорке

Если стороны добьются согласия, в рамках этого же вечера бокса 20 ноября в Madison Square Garden может состояться мощная серия боев от Matchroom.

Чемпион в трех дивизионах Джесси "Бэм" Родригес может боксировать против обладателя пояса WBC из Мексики Кристиана Медины в объединительном бою в легком весе. Бой за титул WBA в полусреднем весе могут провести англичанин Джек Каттералл и американец Кишон Дэвис.

Еще один чемпионский бой может состояться в сверхтяжелом весе за пояс WBA – Мурат Гассиев встретится с Джарреллом "Big Baby" Миллером. Кроме того, в файткард события могут войти австралийский супертяжеловес Теремоана-младший и британский боксер Одел Камара.