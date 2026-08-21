Жорсткий ультиматум: промоутер Джошуа викотив список умов для бою з Ф'юрі

Довгоочікуваний супербій у надважкій вазі між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі може відбутися 20 листопада. Однак промоутерська компанія Matchroom Boxing на чолі з Едді Хірном підготувала перелік суворих вимог до саудівських організаторів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання BoxingScene .

Умови Хірна та протистояння з Zuffa Boxing

За даними джерела, Matchroom Boxing передасть офіційний додаток до угоди саудівській розважальній компанії Sela. Головною умовою промоутера є категорична відмова від залучення новоствореної компанії Zuffa Boxing (яку очолює президент UFC Дейна Вайт разом із Туркі Аль-Шейхом) до промоушну цього заходу.

Таким чином, компромісним вибором для організації поєдинку має залишитися безпосередньо Sela. Окрім стандартних пунктів про квитки, безпеку та логістику, Matchroom вимагає виплатити Ентоні Джошуа залишок його гонорару за нокаут Крістіана Пренгі в другому раунді поєдинку, який відбувся 25 липня в Саудівській Аравії.

Паралельно Matchroom порушує перед Sela фінансові питання щодо інших видів спорту та минулих вечорів боксу. Зокрема, йдеться про негайну виплату всіх коштів, заборгованих Matchroom за майбутні турніри з дартсу та снукеру.

Також до переліку увійшла виплата міжнародних промоутерських комісій та депозитів за World Series of Darts і 167 подій Riyadh Season та повне закриття боргів за попередні боксерські вечори.

Потенційний андеркард вечора боксу в Нью-Йорку

Якщо сторони досягнуть згоди, у межах цього ж вечора боксу 20 листопада в Madison Square Garden може відбутися потужна серія боїв від Matchroom.

Чемпіон у трьох дивізіонах Джессі "Бем" Родрігес може боксувати проти володаря поясу WBC з Мексики Крістіана Медіни в об'єднавчому бою в легкій вазі. Бій за титул WBA у напівсередній вазі можуть провести англієць Джек Каттералл та американець Кішон Девіс.

Ще один чемпіонський бій може відбутися в надважкій вазі за пояс WBA - Мурат Гассієв зустрінеться з Джарреллом "Big Baby" Міллером. Крім того, до файткарду події можуть увійти австралійський суперважковаговик Теремоана-молодший та британський боксер Одел Камара.