Уоррен призвал Усика вернуться в бокс и пообещал ему громкие бои в США.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен призвал Александра Усика вернуться на профессиональный ринг и продолжить творить историю бокса. Он заявил, что его компания Queensberry готова организовать украинцу большие поединки против ведущих боксеров сверхтяжелого веса.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на британское издание Daily Mail .

Уоррен хочет вернуть Усика на профессиональный ринг

Британский промоутер надеется, что Александр Усик возобновит выступления на профессиональном ринге. Фрэнк Уоррен заявил, что украинский боксер может продолжить писать историю сверхтяжелого веса, а его компания Queensberry готова помочь в организации громких поединков.

"Если Александр хочет создать еще больше истории в боксе, Queensberry – единственное место, куда ему стоит обратиться. Двери ко всем нашим боксерам не просто открыты – они сняты с петель", – сказал Уоррен.

Усик уволил все титулы абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе, объяснив это желанием дать новому поколению боксеров шанс побороться за самые высокие награды. В то же время украинец официально не объявлял о завершении карьеры.

Уоррен готовит большие бои в США

Промоутер также намерен расширить деятельность Queensberry на американском рынке. Он рассчитывает организовывать масштабные вечера бокса с участием ведущих представителей сверхтяжелого веса, в частности, на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Среди потенциальных участников таких поединков – Даниэль Дюбуа, Фабио Вордли, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Мозес Итаума, Филипп Хргович и Агит Кабаел. Уоррен надеется, что победители и, возможно, участники будущих титульных противостояний сформируют насыщенный календарь на 2027 год.

Для развития в США Queensberry также подписала американского сверхтяжеловеса Джареда Андерсона, которого Уоррен рассматривает как важную часть своих планов.

Усик может снова встретиться с элитой сверхтяжелого веса

За профессиональную карьеру Усик побеждал Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, а также дважды одолел Даниэля Дюбуа. Именно возможность новых противостояний с ведущими боксерами делает потенциальный возврат украинца особенно привлекательным для промоутеров.

В то же время, заявление Уоррена является приглашением к сотрудничеству, а не подтверждением договоренности о следующем поединке украинца.