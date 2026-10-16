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Бокс 16 жовтня 2026 · 10:20

Воррен закликав Усика повернутися в бокс і пообіцяв йому гучні бої у США

Промоутер готовий організувати українцю великі поєдинки проти провідних суперників надважкої ваги
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Воррен закликав Усика повернутися в бокс і пообіцяв йому гучні бої у США
Френк Воррен (Фото: frank_warren_official, Instagram)
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Британський промоутер Френк Воррен закликав Олександра Усика повернутися на професійний ринг і продовжити творити історію боксу. Він заявив, що його компанія Queensberry готова організувати українцю великі поєдинки проти провідних боксерів надважкої ваги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на британське видання Daily Mail.

Воррен хоче повернути Усика на професійний ринг

Британський промоутер сподівається, що Олександр Усик відновить виступи на професійному рингу. Френк Воррен заявив, що український боксер може продовжити писати історію надважкої ваги, а його компанія Queensberry готова допомогти в організації гучних поєдинків.

"Якщо Олександр хоче створити ще більше історії в боксі, Queensberry - єдине місце, куди йому варто звернутися. Двері до всіх наших боксерів не просто відчинені - вони зняті з петель", - сказав Воррен.

Усик звільнив усі титули абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, пояснивши це бажанням дати новому поколінню боксерів шанс поборотися за найвищі нагороди. Водночас українець офіційно не оголошував про завершення кар'єри.

Воррен готує великі бої в США

Промоутер також планує розширити діяльність Queensberry на американському ринку. Він розраховує організовувати масштабні вечори боксу за участю провідних представників надважкої ваги, зокрема на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Серед потенційних учасників таких поєдинків - Даніель Дюбуа, Фабіо Вордлі, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Мозес Ітаума, Філіп Хргович та Агіт Кабаєл. Воррен сподівається, що переможці та, можливо, учасники майбутніх титульних протистоянь сформують насичений календар на 2027-й рік.

Для розвитку в США Queensberry також підписала американського надважковаговика Джареда Андерсона, якого Воррен розглядає як важливу частину своїх планів.

Усик може знову зустрітися з елітою надважкої ваги

За професійну кар'єру Усик перемагав Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, а також двічі здолав Даніеля Дюбуа. Саме можливість нових протистоянь із провідними боксерами робить потенційне повернення українця особливо привабливим для промоутерів.

Водночас заява Воррена є запрошенням до співпраці, а не підтвердженням домовленості про наступний поєдинок українця.

Раніше ми повідомляли, що Усик готує два "останні танці" на 2027-й рік.

Теги: Бокс Олександр Усик
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