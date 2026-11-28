Украинский боксер сверхтяжелого веса Андрей Новицкий потерпел сенсационное поражение в США. В поединке против мексиканца Сезара Наварро украинец уступил технический нокаут в десятом раунде, потеряв титул WBC International и свою беспроигрышную серию на профессиональном ринге.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Как Новицкий проиграл Наварро

Поединок прошел 27 ноября по местному времени в городе Темекула, штат Калифорния, в рамках боксерского вечера Final Boss.

Украинец подходил к встрече в статусе фаворита. Он одержал 16 побед в 16 профессиональных поединках, 12 из которых одержал досрочно.

Наварро уже имел опыт поражений, однако отличался мощным ударом и агрессивной манерой ведения боя.

Противостояние было рассчитано на десять раундов и длилось почти всю запланированную дистанцию.

Развязка наступила в заключительной трехминутке. Мексиканец провел серию мощных ударов, после которых Новицкий оказался на стиле ринга.

Рефери остановил поединок, зафиксировав победу Наварро техническим нокаутом.

Соперника украинцу нашли за несколько дней до боя

Особенно неожиданным результат делает тот факт, что мексиканец согласился на поединок незадолго до его проведения.

Сначала Новицкий должен был встретиться с американцем Норманом Нили, однако этот бой не состоялся.

Впоследствии соперником украинца назначили Кингсли Ибеха, который имел в своем активе 17 побед, три поражения и одну ничью.

Однако американец получил травму локтя во время подготовки и был вынужден сняться с поединка.

Его срочно заменил 26-летний Сезар Наварро.

Мексиканец имел опыт боев против перспективных сверхтяжеловесов, в частности Гургена Оганесяна и Дайнера Перо.

Несмотря на ограниченное время на подготовку к новому сопернику, именно Наварро сумел одержать досрочную победу.

Первое поражение и утрата титула WBC

До этого поединка 31-летний Новицкий не знал поражений на профессиональном ринге.

В ноябрьском рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) украинец занимал 13 место среди сверхтяжеловесов.

Он также владел титулом WBC International, получившим в июле 2024 года.

Поражение от Наварро прервало беспроигрышную серию украинца и лишило его чемпионского пояса.

Теперь профессиональный рекорд Новицкого составляет 16 побед и одно поражение, из которых 12 побед были досрочными.

Для мексиканца этот успех стал одним из самых громких результатов карьеры. После поединка его рекорд составляет 16 побед, 14 из которых нокаутом и пять поражений.