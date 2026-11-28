Український боксер надважкої ваги Андрій Новицький зазнав сенсаційної поразки у США. У поєдинку проти мексиканця Сезара Наварро українець поступився технічним нокаутом у десятому раунді, втративши титул WBC International та свою безпрограшну серію на професійному рингу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Як Новицький програв Наварро

Поєдинок відбувся 27 листопада за місцевим часом у місті Темекула, штат Каліфорнія, в межах боксерського вечора Final Boss.

Українець підходив до зустрічі у статусі фаворита. Він мав 16 перемог у 16 професійних поєдинках, 12 із яких здобув достроково.

Натомість Наварро вже мав досвід поразок, однак вирізнявся потужним ударом та агресивною манерою ведення бою.

Протистояння було розраховане на десять раундів і тривало майже всю заплановану дистанцію.

Розв'язка настала в заключній трихвилинці. Мексиканець провів серію потужних ударів, після яких Новицький опинився на настилі рингу.

Рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Наварро технічним нокаутом.

Суперника українцю знайшли за кілька днів до бою

Особливо несподіваним результат робить той факт, що мексиканець погодився на поєдинок незадовго до його проведення.

Спочатку Новицький мав зустрітися з американцем Норманом Нілі, проте цей бій не відбувся.

Згодом суперником українця призначили Кінгслі Ібеха, який мав у своєму активі 17 перемог, три поразки та одну нічию.

Однак американець отримав травму ліктя під час підготовки та був змушений знятися з поєдинку.

Його терміново замінив 26-річний Сезар Наварро.

Мексиканець мав досвід боїв проти перспективних надважковаговиків, зокрема Гургена Оганесяна та Дайнера Перо.

Попри обмежений час на підготовку до нового суперника, саме Наварро зумів здобути дострокову перемогу.

Перша поразка та втрата титулу WBC

До цього поєдинку 31-річний Новицький не знав поразок на професійному рингу.

У листопадовому рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC) українець посідав 13-те місце серед надважковаговиків.

Він також володів титулом WBC International, який здобув у липні 2024 року.

Поразка від Наварро перервала безпрограшну серію українця та позбавила його чемпіонського пояса.

Тепер професійний рекорд Новицького становить 16 перемог і одну поразку, з яких 12 перемог були достроковими.

Для мексиканця цей успіх став одним із найгучніших результатів кар'єри. Після поєдинку його рекорд становить 16 перемог, 14 із яких нокаутом, та п'ять поразок.