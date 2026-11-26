Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян не проведе запланований на 27 листопада поєдинок проти аргентинця Лукаса Рамона Арганьяраса. На кону протистояння мав стояти титул WBA Intercontinental.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на LuckyPunch .

Причини скасування поєдинку

Зустріч мала відбутися в межах вечора боксу Symphony of the Ring. Проте одразу після прибуття до Німеччини українському боксеру стало зле, через що він був змушений звернутися по медичну допомогу.

Після огляду у лікарів команда Чухаджяна ухвалила рішення відмовитися від виходу в ринг. За попередньою інформацією, українець міг підхопити інфекцію, хоча офіційного підтвердження точного діагнозу наразі немає.

Подальша доля титульного протистояння проти аргентинця також залишається невизначеною.

Чухаджян на профі-рингу

Карен Чухаджян має на професійному рингу 26 перемог (14 – нокаутом) та чотири поразки.

У своєму попередньому поєдинку, який відбувся у травні 2026 року, українець зустрівся з ірландцем Педді Донованом у претендентському бою за версією IBF. Чухаджян двічі побував у нокдауні та поступився за рішенням більшості суддів. Двоє арбітрів віддали перемогу Доновану, тоді як третій зафіксував нічию.

Таким чином, поєдинок із Арганьярасом мав стати для українця можливістю повернутися на переможний шлях і здобути інтерконтинентальний титул. Однак через проблеми зі здоров'ям ці плани довелося відкласти.