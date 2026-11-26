Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян не проведет запланированный на 27 ноября поединок против аргентинца Лукаса Рамона Арганьяраса. На кону противостояния должен был стоять титул WBA Intercontinental.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на LuckyPunch .

Причины отмены поединка

Встреча должна была состояться в рамках вечера бокса Symphony of the Ring. Однако сразу по прибытии в Германию украинскому боксеру стало плохо, из-за чего он был вынужден обратиться за медицинской помощью.

После осмотра врачей команда Чухаджяна приняла решение отказаться от выхода в ринг. По предварительной информации, украинец мог подхватить инфекцию, хотя официального подтверждения точного диагноза пока нет.

Дальнейшая судьба титульного противостояния против аргентинца также остается неопределенной.

Чухаджян на профи-ринге

Карен Чухаджян имеет на профессиональном ринге 26 побед (14 – нокаутом) и четыре поражения.

В своем предыдущем поединке, состоявшемся в мае 2026 года, украинец встретился с ирландцем Пэдди Донованом в претендентском бою по версии IBF. Чухаджян дважды побывал в нокдауне и уступил решение большинства судей. Два арбитра отдали победу Доновану, тогда как третий зафиксировал ничью.

Таким образом, поединок с Арганьярасом должен был стать для украинца возможностью вернуться на победный путь и получить интерконтинентальный титул. Однако из-за проблем со здоровьем эти планы пришлось отложить.