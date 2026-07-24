Возвращение короля: где и когда смотреть бой Фьюри - Вах

Где и когда можно посмотреть очередной бой с участием "Цыганского короля", рассказывает Sport RBC.UA .

Благотворительная цель и форма боксеров

Поединок будет благотворительным - все средства, собранные во время боксерского вечера, будут направлены на поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Тайсон Фьюри продолжает активный этап карьеры после возобновления выступлений весной 2026-го года. В своем предыдущем поединке в апреле "Цыганский король" одолел Арсланбека Махмудова по итогам 12 раундов. Пока рекорд британца на профессиональном ринге составляет 35 побед, 2 поражения и 1 ничью.

Для 46-летнего Мариуша Ваха (39 побед, 12 поражений) этот выход на ринг станет первым почти за два года. Украинским болельщикам польский боксер хорошо известен по титульному бою 2012-го года против Владимира Кличко, в котором Вах выстоял все 12 раундов.

Промежуточный этап к Джошуа

Уже известно, что команда Фьюри договорилась о поединке с Энтони Джошуа. Однако перед поединком двух британских звезд Тайсон решил поддержать форму и выбрал в соперники не слишком опасного соперника.

46-летний Мариуш Вах никогда не хватал звезд с неба и сейчас его статус не изменился. В последних 10 боях поляк проиграл семь раз. Так что спортивного смысла в этом поединке нет - если не воспринимать этот бой как спарринг для Фьюри. Кстати, на взвешивании перед боем Фьюри оказался на 12 кг легче соперника.

Англичанин весам показал 120,2 кг, поляк - 132,2 кг.

Где смотреть бой

Начало поединка должно состояться не позднее 15:00 по киевскому времени в пятницу, 24 июля. Однако посмотреть этот бой можно будет только с трибун.

Организаторы уже сообщили, что бой не будет транслироваться ни одним телеканалом. А позже, в третьем сезоне сериала "Дома у Фьюри" на Netflix, будут показаны лучшие моменты поединка.