"Мистер Усик, я работаю": Вордли отреагировал на критику украинца

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Фабио Вордли прокомментировал замечания Александра Усика по его технике. Британец признался, что прислушался к критическому замечанию украинского чемпиона о джебе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на DAZN Boxing .

Совет от абсолюта и реакция Вордли

Александр Усик во время одного из поединков британца эмоционально указывал на нехватку активной работы передней рукой. "Джеб, джеб, где джеб? Фабио, где джеб?" – говорил тогда украинец.

Фабио Уордли подчеркнул, что не собирается игнорировать слова авторитетного боксера.

"Смотрите, учитывая все, что он сделал и чего достиг, а также на его опыт, нельзя игнорировать его слова. Но я - это не он. У меня не было такой подготовки и столько времени в боксе, как у него. Мистер Усик, я работаю над своим джебом. Обещаю, что постараюсь действовать лучше ради Вас".

Подготовка к реваншу против Дюбуа

Фабио Вордли активно готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа, который состоится 17 октября на арене O2 в Лондоне. Первый поединок между боксерами в мае показался очень драматичным.

Несмотря на яркое начало боя (Вордли отправил Дюбуа в нокдаун уже в первые 10 секунд), Дюбуа смог перехватить инициативу и нанести сопернику тяжелые повреждения.

В итоге рефери остановил сражение в 11-м раунде, зафиксировав победу Дюбуа техническим нокаутом. Это поражение стоило Вордли титула WBO.