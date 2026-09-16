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Бокс 16 вересня 2026 · 13:54

"Містер Усик, я працюю": Вордлі відреагував на критику українця

Британський важковаговик уважно поставився до поради від ексчемпіона
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Містер Усик, я працюю": Вордлі відреагував на критику українця
Вордлі дослухався до Усика (Фото: fabiowardley, Instagram)
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Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Фабіо Вордлі прокоментував зауваження Олександра Усика щодо його техніки. Британець зізнався, що прислухався до критичного зауваження українського чемпіона про джеб.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на DAZN Boxing.

Порада від абсолюта та реакція Вордлі

Олександр Усик під час одного з поєдинків британця емоційно вказував на брак активної роботи передньою рукою. "Джеб, джеб, де джеб? Фабіо, де джеб?" - казав тоді українець.

Фабіо Вордлі підкреслив, що не збирається ігнорувати слова авторитетного боксера.

"Дивіться, з огляду на все, що він зробив і чого досяг, а також на його досвід, не можна ігнорувати його слова. Але я - це не він. У мене не було такої підготовки та стільки часу в боксі, як у нього. Містер Усик, я працюю над своїм джебом. Обіцяю, що намагатимуся діяти краще заради Вас", - заявив Вордлі.

Підготовка до реваншу проти Дюбуа

Наразі Фабіо Вордлі активно готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 17 жовтня на арені O2 у Лондоні. Перший поєдинок між боксерами в травні видався надзвичайно драматичним.

Попри яскравий початок бою (Вордлі відправив Дюбуа в нокдаун вже в перші 10 секунд), Дюбуа зміг перехопити ініціативу та завдати супернику важких ушкоджень.

В підсумку рефері зупинив бій в 11-му раунді, зафіксувавши перемогу Дюбуа технічним нокаутом. Ця поразка коштувала Вордлі титула WBO.

Раніше ми повідомляли, що Вордлі вразив заявою про реванш з Дюбуа.

Теги: Бокс Олександр Усик
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