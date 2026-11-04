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Бокс 04 ноября 2026 · 11:50

Почти три года спустя: стала известна дата возвращения Ломаченко в ринг

Команды Ломаченко и Суареза близки к завершению переговоров по поединку, победитель которого может получить шанс побороться за три чемпионских пояса.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Почти три года спустя: стала известна дата возвращения Ломаченко в ринг
Ломаченко последний раз сражался еще в мае 2024 года (Фото: Getty Images)

Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) может провести следующий бой 13 февраля. Его соперником должен стать обязательный претендент по версии WBO во втором полулегком весе Чарли Суарез (19-0, 11 КО).

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BoxingScene .

Переговоры по бою Ломаченко и Суареза близятся к завершению

Стороны обоих боксеров ожидают в ближайшее время завершить соглашение по поединку, запланированному на 13 февраля. Официальное объявление может появиться на этой неделе.

Пока остается согласовать место проведения. Скорее всего, бой состоится в Лас-Вегасе.

Победитель противостояния может получить возможность встретиться с новым объединенным чемпионом О'Шаки Фостером, владеющим тремя поясами – WBC, IBF и WBO.

В кард могут добавить еще один титульный поединок

Промоутер Боб Арум также хочет включить в этот вечер бокса перенесенный бой за вакантный титул IBF в первом полусреднем весе.

Речь идет о противостоянии мексиканца Линдольфо Дельгадо и россиянина Артура Биярсланова. Поединок должен был состояться в рамках вечера бокса Канело – Мбилли, однако Дельгадо решил не участвовать в том карде.

Промоутер Суареза верит в победу над Ломаченко

Сопромоутер Чарли Суареза Семпсон Левкович считает, что у его подопечного есть шансы победить украинского боксера. Среди аргументов он назвал длительный перерыв Ломаченко в поединках и обстоятельствах, связанных с войной в Украине.

"Лома уже почти два года не дерется, ему почти 40, и его внимание отвлекает война в Украине", – заявил Левкович.

Сам Ломаченко последний раз выходил на ринг в мае 2024 года. Тогда украинец победил Джорджа Камбососа и завоевал чемпионский пояс IBF в легком весе.

Ранее мы рассказывали, что Александр Усик поддержал возвращение Василия Ломаченко в ринг.

Теги: Бокс Василий Ломаченко
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