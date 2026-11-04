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Бокс 04 листопада 2026 · 11:50

Майже через три роки: стала відома дата повернення Ломаченка в ринг

Команди Ломаченка та Суареза близькі до завершення переговорів щодо поєдинку, переможець якого може отримати шанс поборотися за три чемпіонські пояси
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Майже через три роки: стала відома дата повернення Ломаченка в ринг
Ломаченко востаннє бився ще в травні 2024 року (Фото: Getty Images)

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) може провести наступний бій 13 лютого. Його суперником має стати обов’язковий претендент за версією WBO у другій напівлегкій вазі Чарлі Суарез (19-0, 11 КО).

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на BoxingScene.

Переговори щодо бою Ломаченка та Суареза наближаються до завершення

Сторони обох боксерів очікують найближчим часом завершити угоду щодо поєдинку, запланованого на 13 лютого. Офіційне оголошення може з’явитися вже цього тижня.

Наразі залишається узгодити місце проведення. Найімовірніше, бій відбудеться в Лас-Вегасі.

Переможець протистояння може отримати можливість зустрітися з новим об’єднаним чемпіоном О’Шакі Фостером, який володіє трьома поясами – WBC, IBF та WBO.

У кард можуть додати ще один титульний поєдинок

Промоутер Боб Арум також хоче включити до цього вечора боксу перенесений бій за вакантний титул IBF у першій напівсередній вазі.

Йдеться про протистояння мексиканця Ліндольфо Дельгадо та росіянина Артура Біярсланова. Поєдинок мав відбутися в межах вечора боксу Канело - Мбіллі, однак Дельгадо вирішив не брати участі в тому карді.

Промоутер Суареза вірить у перемогу над Ломаченком

Співпромоутер Чарлі Суареза Семпсон Левкович вважає, що його підопічний має шанси перемогти українського боксера. Серед аргументів він назвав тривалу перерву Ломаченка в поєдинках та обставини, пов’язані з війною в Україні.

"Лома вже майже два роки не б’ється, йому майже 40, і його увагу відволікає війна в Україні", – заявив Левкович.

Сам Ломаченко востаннє виходив на ринг у травні 2024 року. Тоді українець переміг Джорджа Камбососа та завоював чемпіонський пояс IBF у легкій вазі.

Раніше ми розповідали, що Олександр Усик підтримав повернення Василя Ломаченка у ринг.

Теги: Бокс Василь Ломаченко
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