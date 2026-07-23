Канело и Мбилли получили новую дату поединка в Саудовской Аравии

Поединок Каннело Альварес – Кристиан Мбилли состоится в Эр-Рияде 31 октября. Организаторы отменили предварительную дату события (12 сентября) еще в июне.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .
Мексиканский боксер заявил, что дата его возвращения на ринг была изменена на 31 октября, а место проведения поединка с французом Кристианом Мбилли останется неизменным – саудовский Эр-Рияд.
Канело заявил, что бой был перенесен из-за его семейных обстоятельств.
"Я всегда очень дисциплинирован в своих тренировках и на тот момент не был готов приступать к тренировочному лагерю. Вот почему я отложил бой, потому что сначала мне нужно посетить семью. Сейчас все хорошо, я готов к тренировкам и мы встретимся 31 октября", – сказал боксер в интервью шоу Ариэля Эльвани.
Это будет первый поединок Канело Альварес после поражения от Терренса Кроуфорда в сентябре прошлого года. В результате этого поражения Альварес потерял статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. До этого он не проигрывал с мая 2022 года.
Мбилли – французский боксер камерунского происхождения. Он сражался против Лестера Мартинеза в андеркарте поединка Каннелло – Кроуфорд. Бой Мбилли и Мартинеза завершился вничью – француз сохранил статус временно чемпиона WBC в первом среднем весе.
31-летний Мбилли провел 30 поединков на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения. Он пересекался и с украинцами: 17 августа 2024 француз победил Сергея Деревянченко и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
К возвращению на ринг готовится и Василий Ломаченко: промоутер Игорь Фаниян в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA поделился соображениями о шансах Василия на новом этапе карьеры.