Канело и Мбилли получили новую дату поединка в Саудовской Аравии

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Когда состоится бой Альварес – Мбилли

Мексиканский боксер заявил, что дата его возвращения на ринг была изменена на 31 октября, а место проведения поединка с французом Кристианом Мбилли останется неизменным – саудовский Эр-Рияд.

Канело заявил, что бой был перенесен из-за его семейных обстоятельств.

"Я всегда очень дисциплинирован в своих тренировках и на тот момент не был готов приступать к тренировочному лагерю. Вот почему я отложил бой, потому что сначала мне нужно посетить семью. Сейчас все хорошо, я готов к тренировкам и мы встретимся 31 октября", – сказал боксер в интервью шоу Ариэля Эльвани.

Это будет первый поединок Канело Альварес после поражения от Терренса Кроуфорда в сентябре прошлого года. В результате этого поражения Альварес потерял статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. До этого он не проигрывал с мая 2022 года.

Что известно о Кристиане Мбилли

Мбилли – французский боксер камерунского происхождения. Он сражался против Лестера Мартинеза в андеркарте поединка Каннелло – Кроуфорд. Бой Мбилли и Мартинеза завершился вничью – француз сохранил статус временно чемпиона WBC в первом среднем весе.

31-летний Мбилли провел 30 поединков на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения. Он пересекался и с украинцами: 17 августа 2024 француз победил Сергея Деревянченко и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.