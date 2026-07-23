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Бокс 23 липня 2026 · 17:45

Канело і Мбіллі отримали нову дату поєдинку в Саудівській Аравії

Бій мав відбутися 12 вересня, але організатори перенесли зустріч
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Канело і Мбіллі отримали нову дату поєдинку в Саудівській Аравії
Канело Альварес (фото: Getty Images)

Поєдинок Канело Альварес – Крістіан Мбіллі відбудеться в Ер-Ріяді 31 жовтня. Організатори скасували попередню дату події (12 вересня) ще у червні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA Із посиланням на ESPN.

Коли відбудеться бій Альварес – Мбіллі

Мексиканський боксер заявив, що дату його повернення на ринг було змінено на 31 жовтня, а місце проведення поєдинку із французом Крістіаном Мбіллі залишиться незмінним – саудівський Ер-Ріяд.

Канело заявив, що бій було перенесено через його сімейні обставини.

"Я завжди дуже дисциплінований у своїх тренуваннях і на той момент не був готовий розпочинати тренувальний табір. Ось чому я відклав бій, бо спочатку мені потрібно відвідати родину. Зараз все добре, я готовий до тренувань, і ми зустрінемося 31 жовтня", – сказав боксер в інтерв'ю шоу Аріеля Ельвані.

Це буде перший поєдинок Канело Альвареса після поразки від Терренса Кроуфорда у вересні минулого року. Внаслідок цієї поразки Альварес втратив статус абсолютного чемпіона світу у другій середні вазі. До того він не програвав з травня 2022 року.

Що відомо про Крістіана Мбіллі

Мбіллі – французький боксер камерунського походження. Він бився проти Лестера Мартінеза в андеркарті поєдинку Канело – Кроуфорд. Бій Мбіллі та Мартінеза завершився внічию – француз зберіг статус тимчасово чемпіона WBC у першій середній вазі.

31-річний Мбіллі провів 30 поєдинків на професійному ринзі і не зазнав жодної поразки. Він перетинався і з українцями: 17 серпня 2024 року француз переміг Сергія Дерев'янченка та захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

До повернення на ринг готується і Василь Ломаченко: промоутер Ігор Фаніян в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA поділився міркуваннями щодо шансів Василя у новому етапі кар'єри.

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