Громкое заявление чемпиона: Шакур Стивенсон заинтриговал фанатов инсайдом о следующем бое

Непобежденный американский боксер Шакур Стивенсон готовится сделать важное заявление относительно своей карьеры. Фанатам стоит приготовиться к громким новостям о следующем выходе на ринг чемпиона мира, который сейчас активно работает в зале легендарного Флойда Мейвезера.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram боксера .

Загадочный анонс от чемпиона

Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Стивенсон (25-0, 11 КО) вышел на связь с болельщиками и заинтриговал ближайшими планами. 29-летний боксер опубликовал короткое, но красноречивое сообщение, в котором намекнул на завершающую стадию переговоров о своем предстоящем поединке.

"Big dawg #FightAnnoucementCoupleMoreDays" ("Крутой парень #АнонсБояЧерез НесколькоДней"), – лаконично подписал свое сообщение в соцсетях американский спортсмен.

Подготовка в лагере Мейвезера

Сейчас Стивенсон проводит интенсивный тренировочный лагерь, готовясь под наблюдением команды Флойда Мейвезера. Ожидается, что официальный анонс боя появится уже через несколько дней, а имя потенциального оппонента пока держится в строжайшей тайне.

Эксперты предполагают, что речь идет об объединительном поединке или противостоянии с другим топовым претендентом категории.

Отметим, что кроме Стивенсона чемпионами мира в первом полусреднем весе являются: Гэри Расселл (WBA), Далтон Смит (WBC) и Ричардсон Хитчинс (IBF).