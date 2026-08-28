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Бокс 28 августа 2026 · 13:36

Фьюри нашел себе "партнера": экс-чемпион готовится к Джошуа со скандальным россиянином

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри начал подготовку к потенциальному мегабою с Энтони Джошуа
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Фьюри нашел себе "партнера": экс-чемпион готовится к Джошуа со скандальным россиянином
Тайсон Фьюри выбрал сомнительную компанию для тренировочного лагеря (фото: Instagram/Delray Beach Boxing Club)
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Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри начал тренировочный лагерь перед поединком с Энтони Джошуа. "Цыганский король" местом подготовки избрал для себя Флориду.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Lucky Punch .

Фьюри тренируется во Флориде

"Цыганский король" проводит подготовку в Delray Beach Boxing Club в штате Флорида, недалеко от Палм-Бич. Зал специализируется на подготовке профессиональных боксеров и проводит тренировки со спаррингами.

На одном из фото Фьюри позирует вместе со своим многолетним тренером Шугаром Хиллом Стюардом, а также российским боксером сверхтяжелого веса Алексеем Дроновым (12-0, 10 КО).

Дронов уже помогал Фьюри в подготовке к предыдущим поединкам как спарринг-партнер. Ранее он представлял спортивный клуб "Динамо", который подчиняется министерству внутренних дел РФ.

Бой Фьюри – Джошуа еще не объявили официально

Поединок между двумя британскими звездами бокса остается на стадии финальных переговоров.

Стороны ориентируются на 20 ноября 2026, а главным кандидатом на проведение боя называют Madison Square Garden в Нью-Йорке. В то же время, официального объявления пока нет.

Главной проблемой остаются условия проведения боя в США. Команда Джошуа ранее настаивала на проведении поединка в Великобритании, в то время как американский вариант сейчас активно продвигают организаторы.

Фьюри, в свою очередь, уже приступил к подготовке и, по сообщениям, настроен выйти в ринг в ноябре даже в случае срыва договоренностей с Джошуа.

Тем временем, украинский боксер Александр Усик поблагодарил президента УЕФА Александера Чеферина за поддержку Украины.

Теги: Тайсон Фьюри Бокс
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Украина - : - Греция
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