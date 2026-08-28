Ф'юрі знайшов собі "партнера": ексчемпіон готується до Джошуа зі скандальним росіянином

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі розпочав тренувальний табір перед поєдинком із Ентоні Джошуа. "Циганський король" місцем підготовки обрав для себе Флориду.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Lucky Punch.
"Циганський король" проводить підготовку у Delray Beach Boxing Club у штаті Флорида, неподалік Палм-Біч. Зала спеціалізується на підготовці професійних боксерів та проводить тренування зі спарингами.
На одному з фото Ф'юрі позує разом зі своїм багаторічним тренером Шугаром Хіллом Стюардом, а також російським боксером надважкої ваги Алєксєєм Дроновим (12-0, 10 КО).
Дронов уже допомагав Ф'юрі у підготовці до попередніх поєдинків як спаринг-партнер. Раніше він представляв спортивний клуб "Динамо", підпорядкований міністерству внутрішніх справ РФ.
Поєдинок між двома британськими зірками боксу наразі залишається на стадії фінальних переговорів.
Сторони орієнтуються на 20 листопада 2026 року, а головним кандидатом на проведення бою називають Madison Square Garden у Нью-Йорку. Водночас офіційного оголошення поки немає.
Головною проблемою залишаються умови проведення бою у США. Команда Джошуа раніше наполягала на проведенні поєдинку у Великій Британії, тоді як американський варіант зараз активно просувають організатори.
Ф'юрі, своєю чергою, вже розпочав підготовку і, за повідомленнями, налаштований вийти в ринг у листопаді навіть у разі зриву домовленостей із Джошуа.
Тим часом, український боксер Олександр Усик подякував президенту УЄФА Александеру Чеферіну за підтримку України.