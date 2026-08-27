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Бокс 27 августа 2026 · 10:42

Поддержка чемпиона: Усик поблагодарил президента УЕФА за четкую позицию по Украине

Украинский боксер отметил поддержку Украины от Александера Чефферина
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Поддержка чемпиона: Усик поблагодарил президента УЕФА за четкую позицию по Украине
Александр Усик и Александер Чеферин (Фото: usykaa, X)
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Украинский боксер Александр Усик поблагодарил президента УЕФА Александера Чеферина за поддержку Украины. Бывший абсолютный чемпион мира отметил, что ценит людей, не стоящих в стороне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пост Александра Усика в сети X (Twitter).

Благодарность за поддержку

Украинский боксер опубликовал фотографию с президентом УЕФА и оставил сообщение об благодарности Александеру Чеферину за продолжающуюся поддержку Украины.

"Я особенно ценю людей, которые не стоят в стороне. Александр Чеферин, спасибо за вашу поддержку Украины, за вашу четкую позицию и за то, что вы продолжаете стоять бок о бок с Украиной. Это имеет значение", - написал Усик.

Встреча в Хорватии

Александр Усик и Александр Чеферин встретились во время Молодежных спортивных игр "Плазма", которые проходят в хорватском Сплите с 1996 года. Эти соревнования являются крупнейшим в Европе проектом любительского спорта для детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет.

Среди звездных гостей соревнований также были Дарио Срна, Неманья Видич, Славен Билич, Павел Недвед, Клод Макелеле, Дэвид Джеймс, Марио Манджукич и не только.

Также на турнире прошел традиционный шахматный матч. В этом году он прошел с участием гроссмейстеров Марии Музычук из Украины и Найджела Шорта из Англии.

Ранее мы сообщали, что Теренс Кроуфорд приехал в Украину и подарил Зеленскому щенка.

Теги: Бокс Александр Усик УЕФА
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