В немецком Дюссельдорфе состоялся первый за 11 лет титульный поединок в супертяжелом весе. Действующий обладатель пояса WBC Агит Кабайел вышел на ринг против непобежденного албанского нокаутера Нельсона Хисы, но противостояние завершилось слишком быстро.

Как прошел титульный бой

Боксерский вечер состоялся в ночь на 29 ноября на местной арене "Merkur Spiel-Arena". В главном событии шоу немец Агит Кабайел (28-0, 20 КО) проводил первую защиту полноценного титула чемпиона мира по версии WBC в хевивейте против 42-летнего албанца Нельсона Хисы (25-1, 23 КО).

С первого гонга фаворит поединка занял центр ринга и начал прессинговать соперника. Хиса часто входил в клинч, пытался навязать ближний бой и искал свой шанс в контратаках. В конце первой трехминутки боксеры обменялись ударами, а в начале второго раунда албанец даже несколько раз точно пробил апперкотом.

Однако сразу после этого ситуация для претендента резко ухудшилась. Хиса травмировал руку, испытывал проблемы с глазом и фактически перестал полноценно защищаться. Когда Кабайел прижал соперника к канатам и провел серию акцентированных ударов, албанец сам просигнализировал своему углу об отказе продолжать бой.

На 2-й минуте 42-й секунде второго раунда секунданты выбросили белое полотенце – рефери зафиксировал победу немца техническим нокаутом (TKO 2).

Исторический контекст и громкие вызовы чемпиона

Для 34-летнего Кабайела эта победа стала 28-й на профессиональном ринге (20 – нокаутом), тогда как Хиса потерпел первое поражение в карьере. Немецкий супертяжеловес впервые защитил пояс WBC, который перешел к нему после того, как украинский чемпион Александр Усик освободил свои титулы в супертяжелом весе.

Примечательно, что поединок за чемпионский пояс в королевском дивизионе вернулся в Германию впервые с 2015 года. Ровно 11 лет назад на этом же стадионе в Дюссельдорфе легендарный украинец Владимир Кличко сенсационно уступил британцу Тайсону Фьюри и потерял свои титулы.

Сразу после победы над Хисой Агит Кабайел заявил о готовности к мегафайтам с главными звездами дивизиона.

"Я отправлю локацию в Германии. Кто следующий? Я готов драться с Дюбуа, Хрговичем или с победителем боя Фьюри – Джошуа", – подытожил чемпион WBC.