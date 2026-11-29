У німецькому Дюссельдорфі відбувся перший за 11 років титульний поєдинок у надважкій вазі. Чинний володар поясу WBC Агіт Кабаєл вийшов у ринг проти непереможного албанського нокаутера Нельсона Хіси, але протистояння завершилося занадто швидко.

Як пройшов титульний бій

Боксерський вечір відбувся у ніч на 29 листопада на місцевій арені "Merkur Spiel-Arena". У головній події шоу німець Агіт Кабаєл (28-0, 20 КО) проводив перший захист повноцінного титулу чемпіона світу за версією WBC у хевівейті проти 42-річного албанця Нельсона Хіси (25-1, 23 КО).

Зі стартового гонгу фаворит поєдинку забрав центр рингу та почав пресингувати опонента. Хіса часто входив у клінчі, намагався нав'язати ближній бій і шукав свій шанс у контратаках. Наприкінці першої трихвилинки боксери обмінялися ударами, а на старті другого раунду албанець навіть кілька разів влучно пробив аперкотом.

Проте одразу після цього ситуація для претендента різко погіршилася. Хіса травмував руку, мав проблеми з оком і фактично припинив повноцінно захищатися. Коли Кабаєл затиснув суперника біля канатів та провів серію акцентованих ударів, албанець сам просигналізував власному куту про відмову.

На 2-й хвилині 42-й секунді другого раунду секунданти викинули білий рушник – рефері зафіксував перемогу німця технічним нокаутом (TKO 2).

Історичний контекст та гучні виклики чемпіона

Для 34-річного Кабаєла ця перемога стала 28-ю на професійному рингу (20 – нокаутом), тоді як Хіса зазнав першої поразки у кар'єрі. Німецький супертяж уперше захистив пояс WBC, який перейшов до нього після того, як український чемпіон Олександр Усик звільнив свої титули у надважкій вазі.

Примітно, що поєдинок за чемпіонський пояс у королівському дивізіоні повернувся до Німеччини вперше з 2015 року. Рівно 11 років тому на цьому ж стадіоні у Дюссельдорфі легендарний українець Володимир Кличко сенсаційно поступився британцю Тайсону Ф'юрі та втратив свої титули.

Одразу після перемоги над Хісою Агіт Кабаєл заявив про готовність до мегафайтів із головними зірками дивізіону.

"Я надішлю локацію в Німеччині. Хто наступний? Я готовий битися з Дюбуа, Хрговичем або з переможцем бою Ф'юрі – Джошуа", – підсумував чемпіон WBC.