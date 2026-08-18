Сборная Украины по баскетболу сыграет с американцами и Латвией перед ключевыми матчами отбора ЧМ-2027

Мужская сборная Украины по баскетболу начала подготовку ко второму этапу квалификации чемпионата мира-2027. Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартовал в столице Латвии – Риге.

Тренировочный сбор и расписание спаррингов

Команда уже провела первую тренировку в Риге. Баскетболисты работали над действиями в защите и повторяли игровые системы, которые использовались на предыдущем собрании.

Перед официальными поединками квалификации украинская команда проведет два контрольных матча. Первый из них состоится 20 августа в литовском Кедайняе против американской команды Университета Аризоны ("Аризона Уайлдектс"). А 23 августа в Риге подопечные Айнарса Багатскиса сыграют контрольный поединок против сборной Латвии.

Турнирное положение и официальный календарь

Украина начинает второй раунд отбора с показателем в 4 победы и 2 поражения, которые она получила в матчах с Испанией, Грузией и Данией в первом раунде (Группа А).

Теперь "сине-желтые" сыграют со сборными, которые в предыдущем раунде играли в параллельной группе В (Черногория, Португалия и Греция). Вместе все команды на втором этапе отбора сформировали Группу I.

Первый официальный матч второго раунда Украина проведет 28 августа в Риге против Греции (поединок будет номинально домашним), а 31 августа приедет в гости в Черногорию.

Календарь матчей сборной Украины на втором этапе квалификации:

2026 год

28 августа. Украина – Греция

Украина – Греция 31 августа. Черногория – Украина

Черногория – Украина 26 ноября. Португалия – Украина

Португалия – Украина 29 ноября. Украина – Черногория

2027 год

26 февраля. Греция – Украина

Греция – Украина 1 марта. Украина – Португалия

Турнирное положение группы I (сводные результаты первого этапа)

Испания – 11 очков Украина – 10 Черногория – 10 Португалия – 9 Греция – 9 Грузия – 9

Путевки на мировое первенство-2027 в Катаре получат три лучшие сборные из шестерки участников.