rbc.ua
UA | RU
Вторник, 18 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Баскетбол Сборная Украины по баскетболу сыграет с американцами и Латвией перед ключевыми матчами отбора ЧМ-2027
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 18 августа 2026 · 15:34

Сборная Украины по баскетболу сыграет с американцами и Латвией перед ключевыми матчами отбора ЧМ-2027

"Сине-желтые" начали тренировочный сбор в Риге
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сборная Украины по баскетболу сыграет с американцами и Латвией перед ключевыми матчами отбора ЧМ-2027
Первые тренировки в Риге (фото: ФБУ)

Мужская сборная Украины по баскетболу начала подготовку ко второму этапу квалификации чемпионата мира-2027. Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартовал в столице Латвии – Риге.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.

Тренировочный сбор и расписание спаррингов

Команда уже провела первую тренировку в Риге. Баскетболисты работали над действиями в защите и повторяли игровые системы, которые использовались на предыдущем собрании.

Перед официальными поединками квалификации украинская команда проведет два контрольных матча. Первый из них состоится 20 августа в литовском Кедайняе против американской команды Университета Аризоны ("Аризона Уайлдектс"). А 23 августа в Риге подопечные Айнарса Багатскиса сыграют контрольный поединок против сборной Латвии.

Турнирное положение и официальный календарь

Украина начинает второй раунд отбора с показателем в 4 победы и 2 поражения, которые она получила в матчах с Испанией, Грузией и Данией в первом раунде (Группа А).

Теперь "сине-желтые" сыграют со сборными, которые в предыдущем раунде играли в параллельной группе В (Черногория, Португалия и Греция). Вместе все команды на втором этапе отбора сформировали Группу I.

Первый официальный матч второго раунда Украина проведет 28 августа в Риге против Греции (поединок будет номинально домашним), а 31 августа приедет в гости в Черногорию.

Календарь матчей сборной Украины на втором этапе квалификации:

2026 год

  • 28 августа. Украина – Греция
  • 31 августа. Черногория – Украина
  • 26 ноября. Португалия – Украина
  • 29 ноября. Украина – Черногория

2027 год

  • 26 февраля. Греция – Украина
  • 1 марта. Украина – Португалия

Турнирное положение группы I (сводные результаты первого этапа)

  1. Испания – 11 очков
  2. Украина – 10
  3. Черногория – 10
  4. Португалия – 9
  5. Греция – 9
  6. Грузия – 9

Путевки на мировое первенство-2027 в Катаре получат три лучшие сборные из шестерки участников.

Ранее сборная Украины объявила состав на матчи квалификации ЧМ-2027.

Теги: Баскетбол Сборная Украины Чемпионат мира
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
Полесье 1:2 Заря
Лига чемпионов 18 августа 22:00
Фенербахче - : - Лион
Ла Лига 19 августа 22:00
Атлетико - : - Малага
Главные новости
Делегация "Карпат", бразильцы "Шахтера" и Царь Горох: символическая сборная 3-го тура УПЛ Делегация "Карпат", бразильцы "Шахтера" и Царь Горох: символическая сборная 3-го тура УПЛ "Жирона" открыла дело против Цыганкова: какое наказание грозит украинцу "Жирона" открыла дело против Цыганкова: какое наказание грозит украинцу Магучих, Геращенко и Левченко впервые в сезоне сойдутся на Бриллиантовой лиге Магучих, Геращенко и Левченко впервые в сезоне сойдутся на Бриллиантовой лиге
Мнения
Даниил Вереитин
"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель