rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 18 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Баскетбол Збірна України з баскетболу зіграє з американцями та Латвією перед ключовими матчами відбору ЧС-2027
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 18 серпня 2026 · 15:34

Збірна України з баскетболу зіграє з американцями та Латвією перед ключовими матчами відбору ЧС-2027

"Синьо-жовті" розпочали тренувальний збір у Ризі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Збірна України з баскетболу зіграє з американцями та Латвією перед ключовими матчами відбору ЧС-2027
Перші тренування у Ризі (фото: ФБУ)

Чоловіча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027. Навчально-тренувальний збір національної команди стартував у столиці Латвії – Ризі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.

Тренувальний збір та розклад спарингів

Команда вже провела перші тренування в Ризі. Баскетболісти працювали над діями в захисті та повторювали ігрові системи, які використовували на попередніх зборах.

Перед офіційними поєдинками кваліфікації українська команда проведе два контрольних матчі. Перший з них відбудеться 20 серпня в литовському Кедайняї проти американської команди Університету Аризони ("Аризона Вайлдектс"). А 23 серпня в Ризі підопічні Айнарса Багатскіса зіграють контрольний поєдинок проти національної збірної Латвії.

Турнірне становище та офіційний календар

Україна розпочинає другий раунд відбору з показником у 4 перемоги та 2 поразки, які вона отримала у матчах з Іспанією, Грузією та Данією у першому раунді (Група А).

Тепер "синьо-жовті" зіграють зі збірними, які у попередньому раунди грали в паралельній Групі В (Чорногорія, Португалія та Греція). Разом усі команди на другому етапі відбору сформували Групу І.

Перший офіційний матч другого раунду Україна проведе 28 серпня в Ризі проти Греції (поєдинок буде номінально домашнім), а 31 серпня завітає в гості до Чорногорії.

Календар матчів збірної України на другому етапі кваліфікації:

2026 рік

  • 28 серпня. Україна – Греція
  • 31 серпня. Чорногорія – Україна
  • 26 листопада. Португалія – Україна
  • 29 листопада. Україна – Чорногорія

2027 рік

  • 26 лютого. Греція – Україна
  • 1 березня. Україна – Португалія

Турнірне становище групи I (зведені результати першого етапу)

  1. Іспанія – 11 очок
  2. Україна – 10
  3. Чорногорія – 10
  4. Португалія – 9
  5. Греція – 9
  6. Грузія – 9

Путівки на світову першість-2027 у Катарі здобудуть три найкращі збірні з шістки учасників.

Раніше збірна України оголосила склад на матчі кваліфікації ЧС-2027.

Теги: Баскетбол Збірна України Чемпіонат світу
Головні матчі
УПЛ. 3-й тур Матч завершився
Полісся 1:2 Зоря
Ліга чемпіонів 18 серпня 22:00
Фенербахче - : - Ліон
Ла Ліга 19 серпня 22:00
Атлетіко - : - Малага
Головні новини
Делегація "Карпат", бразильці "Шахтаря" та Цар Горох: символічна збірна 3-го туру УПЛ Делегація "Карпат", бразильці "Шахтаря" та Цар Горох: символічна збірна 3-го туру УПЛ "Жирона" відкрила справу проти Циганкова: яке покарання загрожує українцю "Жирона" відкрила справу проти Циганкова: яке покарання загрожує українцю Магучіх, Геращенко та Левченко вперше в сезоні зійдуться на Діамантовій лізі Магучіх, Геращенко та Левченко вперше в сезоні зійдуться на Діамантовій лізі
Точки зору
Данило Вереітін
"Динамо" програло не "Карабаху". Воно програло саме собі Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач