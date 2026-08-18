Збірна України з баскетболу зіграє з американцями та Латвією перед ключовими матчами відбору ЧС-2027

Чоловіча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027. Навчально-тренувальний збір національної команди стартував у столиці Латвії – Ризі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.
Команда вже провела перші тренування в Ризі. Баскетболісти працювали над діями в захисті та повторювали ігрові системи, які використовували на попередніх зборах.
Перед офіційними поєдинками кваліфікації українська команда проведе два контрольних матчі. Перший з них відбудеться 20 серпня в литовському Кедайняї проти американської команди Університету Аризони ("Аризона Вайлдектс"). А 23 серпня в Ризі підопічні Айнарса Багатскіса зіграють контрольний поєдинок проти національної збірної Латвії.
Україна розпочинає другий раунд відбору з показником у 4 перемоги та 2 поразки, які вона отримала у матчах з Іспанією, Грузією та Данією у першому раунді (Група А).
Тепер "синьо-жовті" зіграють зі збірними, які у попередньому раунди грали в паралельній Групі В (Чорногорія, Португалія та Греція). Разом усі команди на другому етапі відбору сформували Групу І.
Перший офіційний матч другого раунду Україна проведе 28 серпня в Ризі проти Греції (поєдинок буде номінально домашнім), а 31 серпня завітає в гості до Чорногорії.
Календар матчів збірної України на другому етапі кваліфікації:
2026 рік
2027 рік
Турнірне становище групи I (зведені результати першого етапу)
Путівки на світову першість-2027 у Катарі здобудуть три найкращі збірні з шістки учасників.
Раніше збірна України оголосила склад на матчі кваліфікації ЧС-2027.