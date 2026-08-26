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Баскетбол 26 августа 2026 · 14:47

Ради спасения тренерского штаба: звезда НБА согласился снизить свою зарплату в 6 раз из-за финансового кризиса в клубе

Французский клуб вынужден урезать расходы более чем вдвое после срыва соглашения с инвесторами
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ради спасения тренерского штаба: звезда НБА согласился снизить свою зарплату в 6 раз из-за финансового кризиса в клубе
Экс-звезда НБА сохранил тренерский штаб почти в полном составе (Фото: _tonyparker09, Instagram)
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Французский баскетбольный клуб АСВЭЛ столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, из-за чего бюджет команды сократился с 59 миллионов евро до 24 миллионов. Чтобы сохранить тренерский штаб, главный тренер Тони Паркер пошел на радикальное уменьшение собственного оклада.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание BeBasket.

Обвал бюджета и потеря звезд

Главной причиной финансового кризиса стало внезапное сорвание соглашения с малазийскими инвесторами. Это заставило руководство Асвела срочно пересматривать смету: бюджет клуба уменьшился с 59 млн до 24 млн евро.

В результате такой ситуации клуб уже оставили несколько звездных новичков, а структура расходов претерпела кардинальные изменения.

Поступок Паркера ради тренерского штаба

На фоне финансовых проблем Тони Паркер согласился получить существенно меньшую плату. Вместо первоначально запланированных 1,2 млн евро в сезон, его доход в должности наставника теперь составит 200 тысяч евро в год.

Самопожертвование легендарного баскетболиста позволило сохранить практически весь его тренерский штаб, в том числе ключевого специалиста Винсента Колле (за исключением Гийома Соареша, который должен стать помощником координатора защиты).

"Важно, чтобы весь мой тренерский штаб был здесь. Он не должен страдать от последствий случившегося", - объяснил свое решение Паркер.

Кто такой Тони Паркер

44-летний специалист, являющийся одним из самых успешных европейских игроков в истории НБА. Наибольшую славу он снискал, выступая на позиции разыгрывающего защитника за команду "Сан-Антонио Сперс".

В его активе - четыре чемпионских титула НБА, звание MVP в финале НБА-2007 и член Зала славы баскетбола.

С 2014 года Паркер стал президентом клуба АСВЕЛ. А в 2026 году он также стал главным тренером французского клуба.

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Теги: Баскетбол
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