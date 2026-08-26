Задля порятунку тренерського штабу: зірка НБА погодився зменшити свою зарплату в 6 разів через фінансову кризу в клубі

Французький баскетбольний клуб АСВЕЛ зіштовхнувся з серйозними фінансовими труднощами, через що бюджет команди скоротився з 59 мільйонів євро до 24 мільйонів. Аби зберегти тренерський штаб, головний тренер Тоні Паркер пішов на радикальне зменшення власного окладу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання BeBasket .

Обвал бюджету та втрата зірок

Головною причиною фінансової кризи стало раптове зірвання угоди з малазійськими інвесторами. Це змусило керівництво АСВЕЛа терміново переглядати кошторис: бюджет клубу зменшився з 59 млн до 24 млн євро.

Унаслідок такої ситуації клуб уже залишили кілька зіркових новачків, а структура витрат зазнала кардинальних змін.

Вчинок Паркера заради тренерського штабу

На тлі фінансових проблем Тоні Паркер погодився отримати суттєво меншу платню. Замість початково запланованих 1,2 млн євро за сезон, його дохід на посаді наставника тепер становитиме 200 тисяч євро на рік.

Самопожертва легендарного баскетболіста дозволила зберегти практично весь його тренерський штаб, зокрема ключового фахівця Вінсента Колле (за винятком Гійома Соареша, який мав стати помічником координатора захисту).

"Важливо, щоб весь мій тренерський штаб був тут. Він не повинен страждати від наслідків того, що сталося", - пояснив своє рішення Паркер.

Хто такий Тоні Паркер

44-річний фахівець, який є одним з найбільш успішних європейських гравців в історії НБА. Найбільшу славу він здобув, виступаючи на позиції розігруючого захисника за команду "Сан-Антоніо Сперс".

В його активі - чотири чемпіонські титули НБА, звання MVP у фіналі НБА-2007 та член Зали слави баскетболу.

З 2014-го року Паркер став президентом клубу АСВЕЛ. А в 2026-му році він також став головним тренером французького клубу.