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Баскетбол 23 липня 2026 · 13:47

Чемпіон Франції з баскетболу хоче зберегти тренера збірної України

Сергій Гладир поєднує роботу в клубі та збірній України
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Чемпіон Франції з баскетболу хоче зберегти тренера збірної України
Український фахівець привів монегасків до чемпіонських медалей (Фото: asmonaco.basketball)

"Монако" розпочав активну підготовку до сезону-2026/27, попри невизначеність із затвердженням нового власника. Керівництво монегасків планує зберегти на посаді тренерський тандем, частиною якого є український фахівець.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на французьке видання BeBasket.

Юридичні нюанси та бюджет

Наразі подальша доля монегасків залежить від рішення Апеляційної палати Федерації баскетболу Франції (FFBB). Потенційний новий власник - група Helen Holdings - має до 27 липня надати додатковий пакет документів, щоб переконати організацію схвалити угоду з придбання клубу.

У разі успішного затвердження проєкту "Монако" розпочне новий сезон із бюджетом понад 10 мільйонів євро.

Формування складу та кадрові вимоги

Попри юридичний процес, клуб уже працює над кадровим комплектуванням ростера. Зокрема, нові власники хочуть зберегти тренерський дует Сергія Гладира та Манучара Маркоїшвілі.

Також планується сформувати ростер із 10-11 баскетболістів, де більшість місць дістанеться якісним легіонерам. При цьому, щоб відповідати регламенту ліги, "Монако" має підписати щонайменше чотирьох сильних французьких гравців зі статусом JFL (баскетболісти, які пройшли підготовку у Франції).

Сергій Гладир в "Монако"

Український фахівець працює у тренерському штабі "Монако" з 2020-го року. За цей час клуб двічі ставав чемпіоном Франції, один раз здобув срібні медалі, виграв Кубок Франції, тріумфував у Єврокубку та посів третє місце в Євролізі.

Статус головного тренера Гладир отримав після відходу Васіліса Спануліса. У фінальній серії "монегаски" зуміли переломити хід протистояння із "Парижем" та виграли два наступні матчі, здобувши чемпіонський титул.

Таким чином, монегаски після річної перерви повернули собі звання чемпіонів Франції.

Раніше ми повідомляли, що збірна України з баскетболу вийшла до півфіналу Євробаскета.

Теги: Баскетбол
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Ліга конференцій 23 липня 21:00
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