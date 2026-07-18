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Баскетбол 18 липня 2026 · 09:25

Збірна України з баскетболу вийшла до півфіналу Євробаскета

Команда Дмитра Забірченка у першому раунді плей-оф впоралася із командою Ірландії
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Збірна України з баскетболу вийшла до півфіналу Євробаскета
Україна продовжує успішний виступ на Євробаскеті U-20 (фото: FIBA)

У чвертьфінальному матчі молодіжного чемпіонату Європи, який відбувається у Словаччині, українська команда перемогла збірну Ірландії із різницею у 10 очок.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Сюжет матчу Україна U-20 – Ірландія U-20

Українські баскетболісти вдало почали цей матч, організувавши ривок 12:3. Відзначимо і чергову ефектну гру Максима Грищука, який вже у стартовому періоді відзначився данком. Однак ірландська команда змогла зібрати сили в кулак і налагодила гру в захисті, здійснивши 5 блоків поспіль. На першу перерву у матчі команди вирушили за рахунку 17:13 на користь збірної України.

У другій чверті українцям було складно протистояти супернику, який активно увірвався в гру. І все ж, команді Дмитра Забірченка вдалося втримати лідерство: 35:28 перед великою перервою.

А ось третій період став провальним: Ірландія здійснила камбек і перед заключною десятихвилинкою мала перевагу у чотири очки – 47:43. Однак в останньому періоді українська команда змогла повернутися у гру, набравши 29 очок за чверть і вирвавши перемогу 72:62.

Хто став найкращим в матчі Україна – Ірландія

У складі збірної України прекрасний матч провели Максим Грищук та Єгор Сушкін, які набрали понад 20 очок. В активі Грищука дабл-дабл з 28 балів та 10 підбирань, а от Сушкін приніс команді 23 очки.

Хто наступний суперник збірної України

У півфіналі Євробаскета-2026 U-20 молодіжна збірна України зустрінеться із переможцем пари Португалія – Угорщина, який відбудеться сьогодні.

Чоловічий чемпіонат Європи U-20. Дивізіон В

Братислава, Словаччина. Арена GOPASS Arena

Україна — Ірландія 72:62 (17:13, 18:15, 8:19, 29:15)

Україна: Грищук 28 + 10 підбирань, Сушкін 23, Гогуленко 5 + 6 підбирань, Король 4 + 6 підбирань, Йяму 2 + 8 підбирань – старт; Романиця 7, Ситар 3 + 6 підбирання, Упир 0, Никифоренко 0, Змієвський 0.

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Теги: Баскетбол
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