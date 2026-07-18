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Баскетбол 18 июля 2026 · 09:25

Сборная Украины по баскетболу вышла в полуфинал Евробаскета

Команда Дмитрия Забирченко в первом раунде плей-офф справилась с командой Ирландии
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Сборная Украины по баскетболу вышла в полуфинал Евробаскета
Украина продолжает успешное выступление на Евробаскете U-20 (фото: FIBA)

В четвертьфинальном матче проходящего в Словакии молодежного чемпионата Европы украинская команда победила сборную Ирландии с разницей в 10 очков.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Сюжет матча Украина U-20 – Ирландия U-20

Украинские баскетболисты успешно начали этот матч, организовав рывок 12:3. Отметим и очередную эффектную игру Максима Грищука, уже в стартовом периоде отличившегося данком. Однако ирландская команда смогла собрать силы в кулак и наладила игру в защите, совершив 5 блоков подряд. На первый перерыв в матче команды отправились при счете 17:13 в пользу сборной Украины.

Во второй четверти украинцам было сложно противостоять сопернику, который активно ворвался в игру. И все же команде Дмитрия Забирченко удалось удержать лидерство: 35:28 перед большим перерывом.

А вот третий период стал провальным: Ирландия совершила камбек и перед заключительной десятиминуткой имела преимущество в четыре очка – 47:43. Однако в последнем периоде украинская команда смогла вернуться в игру, набрав 29 очков за четверть и вырвав победу 72:62.

Кто стал лучшим в матче Украина – Ирландия

В составе сборной Украины прекрасный матч провели Максим Грищук и Егор Сушкин, набравшие более 20 очков. В активе Грищука дабл-дабл с 28 баллов и 10 подборов, а вот Сушкин принес команде 23 очка.

Кто следующий соперник сборной Украины

В полуфинале Евробаскета-2026 U-20 молодежная сборная Украины встретится с победителем пары Португалия – Венгрия, который пройдет сегодня.

Чемпионат Европы U-20. Дивизион В

Братислава, Словакия. Арена GOPASS Arena

Украина - Ирландия 72:62 (17:13, 18:15, 8:19, 29:15)

Украина: Грищук 28+10 подборов, Сушкин 23, Гогуленко 5+6 подборов, Король 4+6 подборов, Ему 2+8 подборов – старт; Романица 7, Ситар 3+6 подбор, Упырь 0, Никифоренко 0, Змиевский 0.

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Теги: Баскетбол
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