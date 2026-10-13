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Баскетбол 13 октября 2026 · 11:30

Поразил количество подборов: Михайлюк помог "Юте" победить "Сан-Антонио" в предсезонке НБА

Украинец вышел из ряда запасных и помог "Джаз" одержать вторую победу в предсезонке
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Поразил количество подборов: Михайлюк помог "Юте" победить "Сан-Антонио" в предсезонке НБА
Михайлюк выдал поразительный матч за "юту" (Фото: sviat_10, Instagram)
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Святослав Михайлюк набрал семь очков в третьем предсезонном матче "Юты Джаз" в НБА. Команда украинца победила Сан-Антонио Сперс и одержала вторую победу в подготовке к новому сезону.

О вкладе Михайлюка в победу "Джаз" рассказывает Sport RBC.UA.

Вторая победа "Юты"

"Джаз" активно начали встречу и завершили первую четверть с преимуществом в семь очков – 33:26. Во второй 12-минутке хозяева площадки удержали отрыв, а после большого перерыва еще больше увеличили преимущество.

Третья четверть завершилась со счетом 31:17 в пользу "Джаза". Благодаря этому перед заключительным отрезком матча команда Михайлюка опережала соперника на 21 очко.

Впрочем, в четвертой четверти "Сан-Антонио" сократил отставание, выиграв ее со счетом 31:20. Этого оказалось недостаточно для камбэка – "Юта" победила 119:109.

Как Михайлюк сыграл против "Сан-Антонио"

Украинский баскетболист начал третий предсезонный матч на скамейке запасных. После выхода на площадку он провел в игре всего 19 минут.

За это время украинец набрал 7 очков, реализовал один трехочковый бросок из четырех попыток, отдал 2 результативных передачи и сделал 7 подборов.

Что дальше для Михайлюка и "Юты"

Победа над "Сан-Антонио" стала для "Юты" второй в трех предсезонных матчах. Ранее команда украинца дважды встречалась с "Денвером Наггетсом": сначала победила со счетом 109:97, а затем уступила 106:117.

Следующий предсезонный матч команда проведет против "Финикс Санз" в ночь на 17 октября по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что Расселл Вестбрук рассказал о планах после завершения карьеры в НБА .

Теги: Баскетбол НБА
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