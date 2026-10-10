Хочет поучаствовать в Олимпиаде: Вестбрук рассказал о планах после завершения карьеры в НБА

Бывшая звезда НБА Расселл Вестбрук заявил о желании стать факелоносцем Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. После завершения баскетбольной карьеры он хочет посвятить больше времени родному городу и благотворительным проектам.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Вестбрук хочет присоединиться к Олимпиаде-2028

Расселл Вестбрук преследует новую цель после завершения 18-летней карьеры в НБА - стать одним из факелоносцев летних Олимпийских игр. О своем желании 37-летний баскетболист заявил 9 октября, после того как городской совет Лос-Анджелеса отметил его вклад в развитие местной общины.

"Хочу уже сейчас заявить об этом: я хочу присоединиться к олимпийской эстафете и нести огонь во время Игр-2028", - сказал атлет.

Бывший защитник сборной США завоевал золото Олимпиады-2012 в Лондоне. Теперь он стремится стать частью следующих Игр уже вне баскетбольной площадки.

Благотворительность должна помочь достичь цели

Вестбрук рассказал, что поставил перед сотрудниками своей "Why Not? Foundation" задачу расширить благотворительную деятельность. По его словам, он хочет влиять на как можно больше сфер жизни – от образования и здравоохранения до технологий, энергетики и поддержки психического здоровья.

Бывший баскетболист подчеркнул, что стремится помогать людям и быть активнее в жизни общества после завершения профессиональной карьеры. Связь Вестбрука с Лос-Анджелесом действительно тесная.

Он учился в местной школе и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA). В НБА спортсмен выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс".

Городской совет отметил его инвестиции в местные школы, спортивную инфраструктуру и проекты развития. Сам Вестбрук назвал помощь жителям города важной частью своего наследия.

Легенда НБА завершила карьеру

В августе 2026 года Вестбрук объявил о завершении выступлений после 18 сезонов в НБА. Он девять раз участвовал в Матче всех звезд, а в сезоне-2016/17 получил награду самого ценного игрока лиги (MVP).

Вестбрук завершил карьеру как рекордсмен НБА по количеству трипл-даблей в регулярных чемпионатах. В сезоне-2025/26 в составе "Сакраменто Кингз" он в среднем набирал 15,2 очка, делал 5,4 подбора и 6,7 передачи за матч.

Также Вестбрук подчеркнул, что теперь хочет больше времени уделять благотворительности и быть ближе к людям, которым помогает. Участие в эстафете олимпийского огня могло бы стать для него еще одним способом представить родной город на спортивном празднике мирового масштаба.